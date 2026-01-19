Нашел управу на соседа-Плюшкина: позвоните по этому номеру, и с ним разберутся

Если ваш сосед превратил свой балкон в склад для хлама, это не только портит вид, но и нарушает правила пожарной безопасности. Адвокат Григорий Сарбаев поясняет, какие шаги можно предпринять.
Первым делом стоит обратиться в жилищную инспекцию, номер для вашего региона найдите в Сети. Захламление балкона противоречит нормам, и собственника могут оштрафовать.
Если прямой угрозы нет, можно провести собрание жильцов и коллективно обязать соседа навести порядок, ссылаясь на его обязанность содержать имущество в надлежащем состоянии.
В случае игнорирования требований можно упомянуть статью 293 Гражданского кодекса РФ, которая допускает изъятие и продажу недвижимости, если собственник использует её не по назначению и ухудшает условия жизни других.
Как правило, такого предупреждения бывает достаточно, чтобы ситуация разрешилась. Если же вещи на балконе пожароопасны, то допустимо позвонить в пожарную охрану.