Названы три главные ошибки туристов в Дагестане

Поездки в Дагестан оставляют у большинства туристов исключительно положительное впечатление. Однако подпортить путешествие могут мелкие неприятности. Чтобы их избежать, важно не допускать нескольких распространенных ошибок.

Всецело доверять к турфирмам

Если вы планируете взять на месте двухдневный тур или экскурсию, не стесняйтесь обговаривать все детали заранее. Уточните, на какой машине вы поедете и сколько человек планируют в нее поместить. Если вас посадят в битком набитую «Газель», о комфортном путешествии придется забыть.

Помимо этого, выясните, будет ли предусмотрен отдельный гид, если вам важно узнать о местных достопримечательностях. Бывает так, что в роли экскурсовода выступает водитель. В таком случае на подробный рассказ о тех или иных местах лучше не рассчитывать.

Источник фото: Legion-Media

Не составлять план

Четкое планирование — залог успеха любого путешествия. Если хотите за одну поездку захватить все красоты края, нужно не менее недели. За один день можно посмотреть Дербент и его достопримечательности, в другой отправиться в Гунибский или в Хунзахский районы. В остальное время можно покупаться и заняться рафтингом или же отправиться на осмотр Сарыкумского бархана и водопада Тобот. На последней локации можно прокатиться на зип-лайне.

Источник фото: Legion-Media

Ехать в горы своим ходом

Автомобильное путешествие по дагестанским горам может быть крайне опасным. Некоторые участки дорог очень узкие. Проблематично и самому проехать, не говоря уже о том, чтобы разъехаться со встречной машиной.

«Вспомним случай в Хунзахе, когда целая семья погибла, сорвавшись в каньон. Они не знали, что там обрыв. Если ты не горец, никогда не ездил по горным дорогам, то, будь добр, не садись за руль сам, обращайся к местным. В горах не соблюдаются правила дорожного движения. Там нет сплошной полосы, может не быть знаков, очень специфическая езда», — отметил тележурналист Мурад Магомедов в интервью порталу «Это Кавказ».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media