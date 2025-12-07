Городовой / Город / Не арт-объект и не заброшка: что делают белёные печи на дороге между деревнями Ленобласти
Не арт-объект и не заброшка: что делают белёные печи на дороге между деревнями Ленобласти

Опубликовано: 7 декабря 2025 12:15
Не арт-объект и не заброшка: что делают белёные печи на дороге между деревнями Ленобласти
На этой дороге в Ленинградской области трудно понять, что именно бросается в глаза первым — тишина или белёные печи, стоящие в чистом поле без домов.

Сегодня это Волосовский район, километры открытых пространств и редкие деревни. Но до войны здесь стояло Большое Заречье — обычный сельский населённый пункт, ничем не выделявшийся среди других.

В октябре 1943 года деревню уничтожили: дома сожгли, многие жители погибли. После войны её не восстанавливали. О том, что здесь когда-то жили люди, долго напоминали только печи, которые не рухнули вместе с избами.

Почему печи оставили на месте

Белёные печи — единственные уцелевшие фрагменты старых домов. Их не переносили и не прятали: наоборот, оставили как прямое свидетельство того, что деревня исчезла полностью.

В конце XX века местные жители начали белить печи и ухаживать за ними. Позже рядом появилась памятная табличка, а территория фактически стала небольшим мемориалом жизни, которой больше нет.

Мемориал без ограды

Этот памятник необычен тем, что он не выглядит как мемориал. Никакого комплекса, гранитных плит или ограды — только поле, дорога и несколько белых столбов-печей, разбросанных там, где стояли дома.

В этом есть своя простота: место не навязывает траур, но заставляет остановиться. Белая печь среди пустоты — объяснение лучше любых слов.

Елизавета Астахова
