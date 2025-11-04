Городовой / Город / Не август, а ноябрь: Роскачество советует, когда безопаснее всего покупать арбузы и дыни
Не август, а ноябрь: Роскачество советует, когда безопаснее всего покупать арбузы и дыни

Опубликовано: 4 ноября 2025 08:30
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Соблюдение правильных температурных условий и стандартов перевозки на всех этапах сбора урожая и доставки в магазины имеет ключевое значение для сохранения качества продукции.

Осенью и зимой на прилавках встречаются арбузы и дыни, которые могут быть безопасны для употребления.

Эти плоды поступают либо из регионов с тёплым климатом, либо выращиваются в промышленных теплицах, где можно обеспечить необходимые условия. Об этом Роскачество сообщило «Парламентской газете».

В ведомстве подчеркнули:

«Важно понимать, что сам по себе факт их появления в ноябре не является признаком опасности или некачественности».

Специалисты советуют обращать внимание на условия, в которых осуществлялись сбор урожая, хранение и транспортировка.

Несоблюдение этих требований часто приводит к порче плодов и появлению гнили, что влияет на безопасность продукта. В таких случаях употребление может быть небезопасным.

Автор:
Юлия Аликова
Город
