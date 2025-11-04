Не август, а ноябрь: Роскачество советует, когда безопаснее всего покупать арбузы и дыни

Осенью и зимой на прилавках встречаются арбузы и дыни, которые могут быть безопасны для употребления.
Эти плоды поступают либо из регионов с тёплым климатом, либо выращиваются в промышленных теплицах, где можно обеспечить необходимые условия. Об этом Роскачество сообщило «Парламентской газете».
В ведомстве подчеркнули:
«Важно понимать, что сам по себе факт их появления в ноябре не является признаком опасности или некачественности».
Специалисты советуют обращать внимание на условия, в которых осуществлялись сбор урожая, хранение и транспортировка.
Несоблюдение этих требований часто приводит к порче плодов и появлению гнили, что влияет на безопасность продукта. В таких случаях употребление может быть небезопасным.
