Не едят фрукты с кожурой и носят маски в примерочных: шесть странных привычек японцев

Культура Страны восходящего солнца очень самобытна. Это проявляется во всем: от кухни и оформления домов до повседневных привычек. То, что для японцев — обыденность, гостям из других уголков мира кажется странным.

Маски для примерки одежды

Если в России дают подследники для примерки обуви, то в Японии заботятся еще и о чистоте одежды. Перед входом в примерочную в магазине вам обязательно выдадут тканевый мешочек, который нужно надеть на голову. Он призван защитить вещь от попадания на нее косметики и волос. Благодаря такой практике кофты, блузы и водолазки остаются чистыми.

Фрукты без кожуры

Перед тем как начать есть яблоко или грушу, японцы обязательно очистят их от кожуры. Местные опасаются того, что на оболочке могут остаться следы химикатов. Так же поступают и с овощами.

Источник фото: Legion-Media

Необычная передача денег

В Японии не принято передавать деньги из рук в руки, даже если вы оплачиваете покупку в супермаркете. Купюры необходимо положить в специальный лоток, откуда их заберет кассир. Это обусловлено местными правилами этикета. Передачу денег прямо в руки могут счесть за грубость и неуважение.

Отсутствие бумажных полотенец в туалетах

В общественных уборных в Японии вы не встретите бумажных полотенец, поскольку их считают негигиеничными. Местные жители всегда носят с собой индивидуальные платочки. По той же причине все краны и дозаторы мыла делают сенсорными.

Источник фото: Legion-Media

Чистящие футболки

В своем стремлении соблюдать идеальную чистоту японцы даже придумали специальные футболки с полосками из микрофибры. С их помощью они протирают очки и экраны смартфонов. Очищать эти предметы случайной попавшейся под руку тряпицей, как это делают в России, не принято.

Неприкасаемость некоторых продуктов

Продукты, которые хранятся в витринах с подогревом, покупатели трогать не могут. Более того, у клиента нет возможности передумать и вернуть такой товар, если сотрудник магазина его уже передал. Даже если вы по ошибке взяли булочку с корицей, а не с повидлом, обратно на прилавок она не отправится, пишет портал Adme.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media