Не гибрид, а огуречный конвейер: валит сочными зеленцами до самых морозов – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Не гибрид, а огуречный конвейер: валит сочными зеленцами до самых морозов – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай

Опубликовано: 21 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Назван высокоурожайный гибрид огурцов: без горечи и пустот

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала малоизвестный гибрид огурцов, который порадовал дачников богатым урожаем и отменным вкусом. Устойчив к большинству заболеваний, включая мучнистую росу и кладоспориоз. Отлично переносит неблагоприятные погодные условия.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о гибриде немецкой селекции "Бидретта F1". Он нуждается в опылении пчелами, поэтому активно плодоносит только в открытом грунте. Схема посадки: 30х70 сантиметров.

Полив важно проводить теплой водой 1 раз в 2-3 дня. Если стоит засуха, то поливать огурцы необходимо каждый день или через день. Гибрид с благодарностью реагирует на подкормку мочевиной 1 раз в 10 дней. Сразу же появляются новые завязи, урожайность заметно увеличивается.

Для укрепления главного стебля боковые побеги следует ослабить. Когда основной стебель вырастет до 1,5 метра, его необходимо прикрепить к проволоке. Так на верхних завязях будут появляться зеленцы, а нижние не будут гнить.

Урожайность

Первые огурцы радуют уже через 50-55 дней после появления всходов. Зеленцы вырастают хрустящими, сочными и сладкими, без горечи, в длину до 10 сантиметров и весом до 110 граммов. Идеальны и для еды в свежем виде, и для консервации. Урожайность достигает 10 килограммов с 1 куста.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о гибриде "Бидретта F1" только положительные отзывы:

"Гибрид «Бидретта F1" сажаю уже 4 года. Огурцы без горечи, имеют сладковатый вкус, подходят как для летних салатов, так и для заготовок на зиму".

"Мой дежурный гибрид. Огурцов было настолько много, что мне не было покоя все лето: приходилось собирать каждый день и все равно я не успевала консервировать".

Ранее мы сообщали, какой еще гибрид огурцов порадовал дачников отменным урожаем.

Автор:
Ольга Зайцева
