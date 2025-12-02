Не картина, а чудо: авторская «Ёлка Мира» зажгла Эрмитаж изнутри

В Главном штабе Государственного Эрмитажа зажгли «Ёлку Мира», украшенную уникальными игрушками, изготовленными финалистами творческого конкурса.
На торжестве присутствовали семьи дипломатов, представители зарубежных консульств, а также друзья и партнеры крупнейшего музея страны, сообщает Neva.Today.
Особое внимание обращено на то, что все игрушки созданы вручную специально для этого события.
Традиция новогоднего убранства в Эрмитаже уходит корнями во времена Петра I, который считается ее основателем. Супруга Николая I впервые нарядила ель именно в этих стенах, где теперь снова появилась украшенная елка.
Организаторы подчеркнули преемственность замысла и его связь с историей российского музея.
Жители и гости города вскоре смогут увидеть и основную новогоднюю елку на Дворцовой площади. Для этой цели выбрали дерево высотой 30 метров и массой свыше 10 тонн, которое нашли в одном из районов Ленинградской области.