Городовой / Город / Не картина, а чудо: авторская «Ёлка Мира» зажгла Эрмитаж изнутри
Не картина, а чудо: авторская «Ёлка Мира» зажгла Эрмитаж изнутри

Опубликовано: 2 декабря 2025 05:30
В Санкт-Петербурге состоялась церемония зажжения "Ёлки Мира".

В Главном штабе Государственного Эрмитажа зажгли «Ёлку Мира», украшенную уникальными игрушками, изготовленными финалистами творческого конкурса.

На торжестве присутствовали семьи дипломатов, представители зарубежных консульств, а также друзья и партнеры крупнейшего музея страны, сообщает Neva.Today.

Особое внимание обращено на то, что все игрушки созданы вручную специально для этого события.

Традиция новогоднего убранства в Эрмитаже уходит корнями во времена Петра I, который считается ее основателем. Супруга Николая I впервые нарядила ель именно в этих стенах, где теперь снова появилась украшенная елка.

Организаторы подчеркнули преемственность замысла и его связь с историей российского музея.

Жители и гости города вскоре смогут увидеть и основную новогоднюю елку на Дворцовой площади. Для этой цели выбрали дерево высотой 30 метров и массой свыше 10 тонн, которое нашли в одном из районов Ленинградской области.

Автор:
Юлия Аликова
