Не Лахта центр: где прячется лучшая панорама Петербурга

Уникальная точка обзора, о которой молчат путеводители.

Появление Лахта Центра вызвало беспрецедентный наплыв посетителей, желающих оценить новейшую доминанту города и его окрестности. Однако массовый ажиотаж имеет свойство портить впечатление от любого, даже самого впечатляющего объекта.

Наблюдаемая картина, когда “очередь в кофейню в Лахта центре” становится главным впечатлением, заставляет искать альтернативные, более уединенные места для созерцания города.

Поиск новых ракурсов — это способ заново “открыть для себя любимый город”.

Вантовый мост: индустриальный портал

Существует место, которое предлагает уникальный, почти индастриал-шик вид, сохраняя при этом атмосферу спокойствия — это смотровая площадка под Большим Обуховским (Вантовым) мостом.

Этот мост, один из самых длинных в России, является настоящим техническим достижением, соединяющим Невский и Всеволожский районы.

Фактически, это два параллельных моста с противоположным направлением движения, что и дало ему неофициальное прозвище — Вантовый.

Его конструкция настолько монументальна, что после его постройки утратила былую актуальность знаменитая фраза “мосты развели”.

Благодаря конструкции, возможность попасть на другой берег Невы сохраняется всегда, хоть и ценой “большущего крюка”.

Уединение на стыке миров

Прелесть этой локации кроется в её почти полной безлюдности. Здесь можно “спокойно опереться локтями на бетонную ограду и — смотреть”.

Зрелище открывается многоплановое: с одной стороны — инженерное величие самого моста и проплывающие мимо корабли; с другой — футуристические очертания современных высоток на противоположном берегу.

Для ценителей особого настроения это место дарит “какой-то особый вайб”. Здесь происходит удивительное слияние:

“находишься на стыке индастриала и природы”.

Махина моста соседствует с природными элементами, включая даже “вековой дуб”, что создает необычайный контраст. Это идеальная точка для неспешного наблюдения за жизнью Невы, свободной от суеты туристических троп.

"Там куча фильмов снято, с чего оно секретное", — говорят местные.

"Ну уж если про секретные площадки... На крыше эллинга Северной верфи есть знаменитая конструкция типа "беседка", на самом деле сторожевой пост. Весь СПб как на ладони".

Как добраться до тайной точки

Попасть на эту скрытую смотровую площадку не составляет труда, хотя она и требует небольшого отклонения от главных маршрутов. Необходимо попасть на территорию парковки спорткомплекса Алмаз Антей.

Оттуда движение продолжается прямо, спускаясь в сторону Невы, где и открывается доступ к этой тихой и впечатляющей зоне обзора.

