Не спешите менять замок на любимых сапогах: один ловкий трюк спасет молнию

Не меняйте замок на любимых сапогах: молнию спасет один ловкий трюк

В новом сезоне ботфорты и другие высокие сапоги не теряют популярности. Но такую обувь часто подводит застежка — иногда она заедает или расходится. Если это случилось, не нужно бежать к мастеру и менять замок. Ловкий трюк вернет молнии былую прочность.

Профессиональной хитростью с читателями портала «Городовой» поделился мастер по ремонту обуви и сумок Руслан Бекчентаев. По словам эксперта, замок расходится потому, что в молнию попадает мех или подклад.

«Чтобы починить молнию, раскройте ее до предела. Теперь нужно чем-то несильно ударить в нижнюю часть бегунка, в его основание. Подойдут ножницы или степлер. Постукивайте и проверяйте застежку. Замок начинает расходиться потому, что растягивается, либо в него что-то попадает. Он расширяется, и поэтому зубцы плохо стягиваются», — объяснил эксперт.

Источник фото: Godisable Jacob/Pexels.com