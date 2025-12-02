Не Москва: самый дорогой проездной в стране оказался в Петербурге

Самая низкая стоимость проезда на общественном транспорте среди городов России зафиксирована в Махачкале — 26 рублей.

В крупнейших городах России стоимость проезда на городском транспорте различается довольно заметно. Согласно данным геосервиса «2ГИС», цены в Санкт-Петербурге теперь выше московских примерно на 8 рублей.

Этот факт был отмечен в свежем исследовании, опирающемся на актуальные официальные тарифы, сообщает ТАСС.

Проезд в Санкт-Петербурге обходится в 80 рублей за поездку на автобусе, троллейбусе или трамвае. Поездка на метро в Северной столицы стоит 86 рублей, а если усреднить, стоимость составит 81,5 рубля.

В Москве установлена единая ставка на все виды транспорта — 74 рубля за одну поездку.

Самые доступные тарифы среди 20 крупнейших городов России зафиксированы в Махачкале, где средняя стоимость одной поездки составляет 26 рублей.

Троллейбусы в этом городе стоят 20 рублей, автобус — 27 рублей, а маршрутное такси — 32 рубля. Таким образом, жители Махачкалы платят за проезд меньше всего среди мегаполисов, включённых в исследование.

В ряде городов тариф не превышает 40 рублей. Так, стоимость поездки составляет:

30 рублей в Саратове,

37 рублей — в Ростове-на-Дону и Уфе,

38 рублей — в Самаре.

В шести городах — Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени — поездка стоит в среднем 40 рублей.

Билеты на общественный транспорт в пределах 50 рублей продаются в Красноярске (46 рублей), Омске (45 рублей), Казани (43 рубля), Тольятти и Екатеринбурге (по 42 рубля за поездку).

В Краснодаре и Челябинске пассажиры платят за поездку 51 и 50 рублей соответственно, что немного уступает тарифам Санкт-Петербурга и Москвы.

Все приведённые показатели — это стандартные расценки, рассчитанные без льгот и скидок, с учётом всех видов транспорта, действующих на территории городов.

