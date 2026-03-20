Не мусор, а сокровище: старые губки для посуды не выбрасываю, а везу на дачу — пользы уйма

С наступлением тёплых дней садоводы спешат на участки: пора обрезать деревья, кидать снег в теплицу, закладывать компост. Опытный британский садовод Ричард Кинг делится полезными советами о том, как использовать привычные бытовые отходы с максимальной пользой для огорода.
По словам эксперта, с приходом весны компостные кучи начинают активно «работать», и сейчас самое время заняться переработкой органики. Компост не только питает почву, но и помогает сократить количество отходов, возвращая природе её дары.
Особое внимание Кинг советует обратить на старые губки для посуды. Если они сделаны из натуральных материалов — люфы или целлюлозы — их можно смело отправлять в компост. Такие губки помогают сбалансировать азотистые компоненты и удерживают влагу, создают идеальную среду для развития и работы микроорганизмов. Синтетические, поролоновые губки класть в компост нельзя: они выделяют токсины.
Что ещё можно добавить в компостную кучу:
Компостировать можно и другие неожиданные, на первый взгляд, вещи и продукты.
- Хлеб и выпечка — любые остатки хлеба, крекеры, сдоба без масла отлично перерабатываются.
- Шерсть и волосы — богаты азотом, ускоряют разложение и улучшают структуру компоста.
- Перья птиц — ещё один источник азота. Чтобы они быстрее разлагались, их лучше измельчить.
- Натуральная пробка — этот материал биоразлагаемый, но перед добавлением изделия из него нужно мелко нарезать, иначе процесс затянется.
Эксперты подчеркивают, что компостируя неочевидные материалы, дачники одновременно сокращают количество мусора и обогащают почву разнообразными питательными веществами.
