Я трачу 100 рублей на продукты, 30 минут на работу и мои друзья забывают про мясо, когда на столе она — «зимняя икра»

Для моей прабабушки это простяцкое блюдо готовила кухарка, а потом уж времена изменились, и бабушка, мама и я готовим его сами. И называем «зимняя икра», в отличии от настоящей - из «синеньких».
Холодным зимним вечером на кухне нашей квартиры обычно было тесно. Бабушка, папа и мама, я - мелочь. И непременно несколько человек друзей родительских. Молодые, веселые, умные. И сильно небогатые, конечно.
На мясо рассчитывать в 70-х годах прошлого века было смешно. Но умница бабушка знала, как накормить ораву гостей и родных на сущие копейки. И «зимняя икра» была тут к месту.
На стол ставили вареную картошку, огромные миски с капустой, помидорами и огурцами, лечо и - свекольной икрой.
Прошли годы. Но я по-прежнему делаю эту икру. А мои друзья чихать хотели на мясо, если есть она и кусок свежего хлеба. Рюмка появляется на столе редко, обычно обходимся чаем. И разговорами!
Что потребуется?
- 3-4 вареных или запеченых свеклы
- 2 крупные морковки
- 3 средних луковицы
- 3-4 зубчика чеснока
- 100 гр томатной пасты
- Соль, Сахар, красный перец по вкусу
- 50-70 мл растительного масла для жарки.
Что нужно делать?
Морковь очистить и натереть. Лук нашинковать мелким кубиком. На растительном масле обжарить до мягкости.
Свеклу очистить и натереть на терке. Добавить к овощам. На среднем огне пожарить все вместе еще 5-7 минут. Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец и жарить еще 10 минут. Выключить горелку и выжать в икру чеснок.
