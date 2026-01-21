Городовой / Полезное / Я трачу 100 рублей на продукты, 30 минут на работу и мои друзья забывают про мясо, когда на столе она — «зимняя икра»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ Город
Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые Город
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"? Вопросы о Петербурге
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое Полезное
В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Я трачу 100 рублей на продукты, 30 минут на работу и мои друзья забывают про мясо, когда на столе она — «зимняя икра»

Опубликовано: 21 января 2026 16:25
 Проверено редакцией
Зимняя икра
Я трачу 100 рублей на продукты, 30 минут на работу и мои друзья забывают про мясо, когда на столе она — «зимняя икра»
Городовой ру

Для моей прабабушки это простяцкое блюдо готовила кухарка, а потом уж времена изменились, и бабушка, мама и я готовим его сами. И называем «зимняя икра», в отличии от настоящей - из «синеньких».

Холодным зимним вечером на кухне нашей квартиры обычно было тесно. Бабушка, папа и мама, я - мелочь. И непременно несколько человек друзей родительских. Молодые, веселые, умные. И сильно небогатые, конечно.

На мясо рассчитывать в 70-х годах прошлого века было смешно. Но умница бабушка знала, как накормить ораву гостей и родных на сущие копейки. И «зимняя икра» была тут к месту.

На стол ставили вареную картошку, огромные миски с капустой, помидорами и огурцами, лечо и - свекольной икрой.

Прошли годы. Но я по-прежнему делаю эту икру. А мои друзья чихать хотели на мясо, если есть она и кусок свежего хлеба. Рюмка появляется на столе редко, обычно обходимся чаем. И разговорами!

Что потребуется?

  • 3-4 вареных или запеченых свеклы
  • 2 крупные морковки
  • 3 средних луковицы
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 100 гр томатной пасты
  • Соль, Сахар, красный перец по вкусу
  • 50-70 мл растительного масла для жарки.

Что нужно делать?

Морковь очистить и натереть. Лук нашинковать мелким кубиком. На растительном масле обжарить до мягкости.

Свеклу очистить и натереть на терке. Добавить к овощам. На среднем огне пожарить все вместе еще 5-7 минут. Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец и жарить еще 10 минут. Выключить горелку и выжать в икру чеснок.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Ксения Пронина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью