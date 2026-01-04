«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется

Инструкция по защите от холода и жары.

С наступлением отопительного сезона в домах неизбежно возникают споры о температурном режиме.

“С начала отопительного сезона у людей могут возникать вопросы о том, какая температура должна быть в квартире, так как кому-то может быть холодно, а кому-то наоборот жарко”.

Практикующий юрист, член союза юристов-блогеров при МГЮА и АЮР Анна Сергеева указывает, что для разрешения этих разногласий необходимо обратиться к действующему законодательству, в частности, к Постановлению Правительства РФ № 354.

Строгие рамки для отопительного сезона

Законодатель установил чёткие и недвусмысленные рамки для обеспечения тепла в жилых помещениях. Эти нормы касаются как минимально допустимой температуры, так и пределов допустимого отклонения.

Согласно Постановлению № 354:

В обычных жилых помещениях температура должна быть “не ниже +18 °C”.

Особое внимание уделяется угловым комнатам — для них норма повышена до “+20 °C”, что обусловлено более интенсивным промерзанием стен.

В северных, наиболее холодных районах, где “температура наиболее холодной пятидневки — 31 °C и ниже”, требования ужесточаются: минимально допустимая температура в жилых комнатах возрастает до “+20 °C”, а в угловых комнатах — до “+22 °C”.

Допустимые колебания: ночь против дня

Как пояснила Сергеева в беседе с «Городовой», законодательство предусматривает возможность небольших колебаний температуры, однако они строго регламентированы.

В ночное время суток — “от 0.00 до 5.00 часов” — допустимо “снижение температуры в жилом помещении от указанной выше нормы не более 3 °C”. В дневное время, когда жильцы наиболее активны, “снижение не допустимо”.

Однако закон также защищает от излишнего жара. Температура может быть и выше нормы, но это отклонение ограничено — “не более 4 °C”. Превышение этого лимита также может служить основанием для обращения с претензиями.

Алгоритм действий при нарушении норм

Если жильцы обнаружили, что в их квартире зафиксированы показания ниже установленных минимумов, игнорировать ситуацию нельзя.

Анна Сергеева рекомендует не затягивать с реакцией.

“Если установленные нормы нарушены, то необходимо обратиться в свою управляющую компанию, Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию”.

Юридическая практика показывает, что первым шагом всегда должно стать официальное документирование проблемы.

Самостоятельное измерение температуры термометром, при всей его наглядности, не имеет юридической силы без фиксации со стороны ответственных органов.

Закон требует привлечения представителей УК для составления акта, подтверждающего факт нарушения температурного режима.

Только после официального подтверждения некачественного предоставления услуги можно переходить к требованиям о немедленном устранении недостатков и, при необходимости, о перерасчёте платы.