Не один, а семеро: в Петербурге задержали участников похищения людей и разбоя

В Санкт-Петербурге сотрудники следственных органов объявили о задержании семи человек, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая похищение, разбой, вымогательство и самоуправство. По информации следствия, в декабре группа действовала организованно, распределив между собой роли. Совершив нападение в Невском районе, подозреваемые увезли двоих граждан с автозаправочной станции.
Потерпевших насильно посадили в автомобиль, после чего вывезли в лесополосу. Там мужчин избили, угрожая огнестрельным оружием, и отобрали у них ценные вещи. Общий ущерб составил более 2,2 миллиона рублей.
Следующее действие сотрудников Главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привело к задержанию семи человек. На данный момент в отношении них проведены обыски. В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения для задержанных.