Городовой / Город / Не один, а семеро: в Петербурге задержали участников похищения людей и разбоя
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Не один, а семеро: в Петербурге задержали участников похищения людей и разбоя

Опубликовано: 13 декабря 2025 18:06
www.legion-media.com
Не один, а семеро: в Петербурге задержали участников похищения людей и разбоя
Городовой ру

Неизвестные похитили двух человек, вывезли их в лес, избили и забрали имущество на сумму 2,2 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники следственных органов объявили о задержании семи человек, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая похищение, разбой, вымогательство и самоуправство. По информации следствия, в декабре группа действовала организованно, распределив между собой роли. Совершив нападение в Невском районе, подозреваемые увезли двоих граждан с автозаправочной станции.

Потерпевших насильно посадили в автомобиль, после чего вывезли в лесополосу. Там мужчин избили, угрожая огнестрельным оружием, и отобрали у них ценные вещи. Общий ущерб составил более 2,2 миллиона рублей.

Следующее действие сотрудников Главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привело к задержанию семи человек. На данный момент в отношении них проведены обыски. В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения для задержанных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью