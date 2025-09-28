Не «переобулся» — получил штраф: когда петербуржцам кровь из носу нужно будет сменить шины на зимние

В Северной столице погода любит подкидывать сюрпризы, поэтому тянуть с «переобувкой» автомобиля не стоит. По правилам, ездить на зимней резине запрещено с июня по август, а на летней — с декабря по февраль. Но фактически всё решает температура.
Главное правило простое: если среднесуточные показатели держатся выше +7 ℃ неделю подряд — пора ставить летнюю резину. Если ниже — зимнюю. Например, днём +10, ночью +5 — делим пополам, получаем +7,5. Можно ехать на шиномонтаж.
Для Петербурга оптимальные сроки такие: зимние шины лучше ставить уже с 20 октября, в беседе с Lenta отметил директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
В этот период ночные заморозки и влажные дороги делают мосты и развязки особенно опасными. Летнюю резину обычно меняют в конце апреля — начале мая, но ориентироваться нужно не на календарь, а на прогноз.
Помните: за несезонную резину предусмотрен штраф в 500 ₽ и требование устранить нарушение. А главное — риск попасть в аварию. Поэтому следите за температурой, проверяйте прогнозы и не откладывайте «переобувку» в последний момент.
Для мотоциклистов ограничений нет, но даже ГИБДД советует дождаться сухой погоды и стабильного тепла.