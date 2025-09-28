Не «переобулся» — получил штраф: когда петербуржцам кровь из носу нужно будет сменить шины на зимние

Новости по теме

Ежедневный прогноз погоды: какая температура воды установится в сказочном Дубае в декабре

Перейти

Прятать зимнюю куртку и переобувать резину петербуржцам рано: прогноз синоптика на конец марта и апрель

Перейти

Еще один штраф для электросамокатчиков появится в Ленобласти: за что будут наказывать

Перейти

Губернатор Беглов одобрил: церкви и мечети Петербурга избавят от штрафов за шум

Перейти

Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом

Перейти