Короткие каникулы — крупный счёт: туристы оставили Петербургу 16 млрд рублей

Опубликовано: 13 ноября 2025 19:30
В период ноябрьских праздников Санкт-Петербург принял более 300 тысяч туристов.

В дни ноябрьских выходных Петербург принял 340 тысяч гостей. Туристы, прибывшие в этот период, потратили в городе около 14–16 миллиардов рублей. Эти данные приводятся за временной отрезок с 1 по 9 ноября.

Большинство туристов прибыли из таких регионов, как Москва, Ленинградская область, Карелия, а также Мурманск, Архангельск и Калининград.

Наибольшая загрузка гостиниц отмечалась 1 и 2 ноября — в эти дни уровень заселённости достигал 72–73 процентов. Этот показатель оказался на 4–6 процентов выше, чем годом ранее.

Наибольшее внимание во время праздников привлёк фестиваль «Чудо света». Только за три дня его посетили 389 человек. Организаторы отмечают, что интерес к подобным событиям растет с каждым годом.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Ленинградская область должна принять не менее 2,3 миллиона гостей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
