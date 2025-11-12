Городовой / Город / Император приказал! Этот мост в Петербурге построили только для него — вы не поверите, зачем
Опубликовано: 12 ноября 2025 14:15
Морской собор
Городовой ру

Легкий и изящный, как ленточка над оврагом, этот мост в Кронштадте появился не случайно.

В начале XX века в Кронштадте строился главный Морской собор — будущее духовное сердце русского флота. Император Николай II несколько раз приезжал наблюдать за работами и однажды заметил: путь от Петровского дока до площади слишком долог.

Чтобы не обходить глубокий овраг, было решено построить пешеходный мост — специально для государя.

Работы начались в 1912 году. Всего за три месяца на Кронштадтском пароходном заводе собрали ажурные пролёты нового висячего моста.

Испытание на прочность

Перед открытием мост проверили — по нему в ногу прошли 400 солдат. Конструкция выдержала нагрузку без единой трещины.

В июне 1913 года император впервые прошёл по новому переходу, а через несколько месяцев, у самого выхода с моста, открыли памятник адмиралу Степану Макарову, герою Русско-японской войны.

С тех пор мост назвали Макаровским.

От висячего к легендарному

Длина моста — 91 метр, ширина чуть больше двух. Когда-то по нему шли под звуки оркестра и выносили флаги на парады.

В 1968 году мост признали аварийным: подвески проржавели, деревянный настил разрушился. Но уже в 1970-х его реконструировали, заменив пролёты сварными и укрепив настил металлическими листами.

Внешний облик при этом сохранился — Макаровский всё ещё выглядит почти так же, как в императорские времена.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
