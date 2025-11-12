Император приказал! Этот мост в Петербурге построили только для него — вы не поверите, зачем

В начале XX века в Кронштадте строился главный Морской собор — будущее духовное сердце русского флота. Император Николай II несколько раз приезжал наблюдать за работами и однажды заметил: путь от Петровского дока до площади слишком долог.
Чтобы не обходить глубокий овраг, было решено построить пешеходный мост — специально для государя.
Работы начались в 1912 году. Всего за три месяца на Кронштадтском пароходном заводе собрали ажурные пролёты нового висячего моста.
Испытание на прочность
Перед открытием мост проверили — по нему в ногу прошли 400 солдат. Конструкция выдержала нагрузку без единой трещины.
В июне 1913 года император впервые прошёл по новому переходу, а через несколько месяцев, у самого выхода с моста, открыли памятник адмиралу Степану Макарову, герою Русско-японской войны.
С тех пор мост назвали Макаровским.
От висячего к легендарному
Длина моста — 91 метр, ширина чуть больше двух. Когда-то по нему шли под звуки оркестра и выносили флаги на парады.
В 1968 году мост признали аварийным: подвески проржавели, деревянный настил разрушился. Но уже в 1970-х его реконструировали, заменив пролёты сварными и укрепив настил металлическими листами.
Внешний облик при этом сохранился — Макаровский всё ещё выглядит почти так же, как в императорские времена.