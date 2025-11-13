Любовь, власть и страсть: история особняка, который видел всё, что происходило в Петербурге

История особняка на Исаакиевской площади началась ещё при Петре I — дом строили для канцлера Гавриила Головкина. После его опалы здание переходило из рук в руки, перестраивалось и росло вместе с амбициями новых владельцев.
К XIX веку оно уже стало символом того, как мода и власть диктуют архитектуру.
Вторая жизнь особняка
Когда дом купил барон Александр Штиглиц для своей воспитанницы Натальи Юневой и её мужа Александра Половцова, он превратился в одну из самых блестящих частных резиденций Петербурга.
Здесь бывали министры, дипломаты, царские родственники — особняк стал не просто домом, а сценой светской жизни столицы.
Чудо искусства
В 1880-х архитектор Максимилиан Месмахер полностью обновил интерьеры. Он создал Бронзовый зал — роскошное помещение с верхним светом, зеркалами, мрамором и позолоченной лепкой.
Современники называли его "чудом искусства": полы набраны из редких пород дерева, стены сияют гобеленами и бронзой. Здесь звучала музыка, велись политические разговоры, устраивались благотворительные вечера.
Сегодня в особняке расположен Дом архитектора. Сохранились уникальные интерьеры — Белый зал в стиле Людовика XV, Дубовый с действующим камином и тот самый легендарный Бронзовый.