Марс под Петербургом: где искать инопланетные пейзажи всего в часе от города

Опубликовано: 13 ноября 2025 12:15
Когда-то здесь добывали известняк, а теперь кажется, будто сошёл с орбиты марсоход.

Когда-то здесь добывали известняк, а теперь кажется, будто сошёл с орбиты марсоход. Елизаветинский карьер — редкий пример того, как промышленная рана превратилась в место притяжения.

Между прошлым и фантастикой

Карьер образовался в советское время — отсюда брали бут для строек Ленинграда. Когда добычу прекратили, обнажившиеся известняковые слои начали разрушаться под дождями и ветром.

Так появилось ландшафтное чудо — белёсые холмы, трещины, "ущелья", и водоём с молочно-бирюзовой водой. Теперь эти рукотворные горы называют "петербургской пустыней", хотя природа уже берёт своё: на вершинах проросли травы и первые кустарники.

Что ждёт на месте

Летом сюда приезжают фотографы, водители внедорожников и просто те, кто ищет необычное. Место не обустроено, нет кафе или указателей, но именно это создаёт ощущение открытий.

В жару можно даже искупаться — вода мелкая и тёплая, но быстро мутнеет от известняка. Осенью же пейзаж становится особенно кинематографичным — безлюдный, красноватый, будто внеземной.

Как добраться

Карьер находится всего в километре от станции Елизаветино Гатчинского района. Проще всего добираться на автомобиле через Гатчину, дорога займёт около часа.

По пути — ещё один карьер (южный), где можно встретить рыбаков и голубую воду, но именно западный Елизаветинский карьер называют "марсианским".

Автор:
Елизавета Астахова
