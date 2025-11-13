Марс под Петербургом: где искать инопланетные пейзажи всего в часе от города

Когда-то здесь добывали известняк, а теперь кажется, будто сошёл с орбиты марсоход. Елизаветинский карьер — редкий пример того, как промышленная рана превратилась в место притяжения.
Между прошлым и фантастикой
Карьер образовался в советское время — отсюда брали бут для строек Ленинграда. Когда добычу прекратили, обнажившиеся известняковые слои начали разрушаться под дождями и ветром.
Так появилось ландшафтное чудо — белёсые холмы, трещины, "ущелья", и водоём с молочно-бирюзовой водой. Теперь эти рукотворные горы называют "петербургской пустыней", хотя природа уже берёт своё: на вершинах проросли травы и первые кустарники.
Что ждёт на месте
Летом сюда приезжают фотографы, водители внедорожников и просто те, кто ищет необычное. Место не обустроено, нет кафе или указателей, но именно это создаёт ощущение открытий.
В жару можно даже искупаться — вода мелкая и тёплая, но быстро мутнеет от известняка. Осенью же пейзаж становится особенно кинематографичным — безлюдный, красноватый, будто внеземной.
Как добраться
Карьер находится всего в километре от станции Елизаветино Гатчинского района. Проще всего добираться на автомобиле через Гатчину, дорога займёт около часа.
По пути — ещё один карьер (южный), где можно встретить рыбаков и голубую воду, но именно западный Елизаветинский карьер называют "марсианским".