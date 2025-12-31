Дом с историей: где жил Набоков в Петербурге и куда исчезли его книги

Наследие, рассеянное по миру: как был собран музей Набокова?

Музей Владимира Набокова, расположенный в историческом особняке по адресу Большая Морская, 47, является уникальной точкой притяжения для ценителей литературы.

Это место, где будущий русско-американский гений провел свои юные годы — с 1899 по 1917 год. Атмосфера этого дома неразрывно связана с пророческими строками самого писателя-энтомолога:

“И умру я не в летней беседке / От обжорства и от жары, / А с небесною бабочкой в сетке / На вершине дикой горы”.

Особняк и смена владельцев: от Суворова до Набоковых

Здание, где сейчас располагается музей на первом этаже, имеет долгую историю. Еще в XVIII веке здесь стоял одноэтажный каменный дом, который неоднократно перестраивался.

К середине XIX века особняк принадлежал правнуку великого полководца — князю Александру Аркадьевичу Суворову. Однако решающий этап в истории дома связан с 1897 годом, когда он был приобретен Иваном Васильевичем Рукавишниковым.

После бракосочетания его дочери Елены с Владимиром Дмитриевичем Набоковым, отцом будущего писателя, особняк перешел в собственность семьи.

Капитальная реконструкция в 1901-1902 годах, проведенная под руководством архитекторов М.Ф. Гейслера и Б.Ф. Гуслистого, надстроила третий этаж и изменила фасад.

Именно здесь, в 1899 году, родился Владимир Владимирович Набоков. Семья будущего литератора — “настоящие англоманы” — создала в доме уникальную языковую среду.

Будущий писатель овладел английским и французским раньше, чем русским, “начал читать по-английски раньше, чем по-русски”.

Псевдонимы и наследие: Владимир Сирин и Владимир Дмитриевич

Владимир Набоков, выдающийся русско-американский писатель, поэт и переводчик, долгое время избегал публикации под собственным именем, чтобы не создавать путаницы со своим отцом — известным юристом и политическим деятелем Владимиром Дмитриевичем Набоковым.

Большая часть ранних работ издавалась под псевдонимом Владимир Сирин.

Семья Набоковых была состоятельной: отец происходил из знатного дворянского рода, а мать, Елена Ивановна Рукавишникова, была дочерью золотопромышленника. Владимир был старшим ребенком, за ним следовали братья и сестры.

Благополучие, роскошь и трехъязычное общение — все это стало фундаментом для становления его гения в стенах дома №47.

Утраченная библиотека и рождение музейного фонда

Коллекция Музея В.В. Набокова формировалась в сложнейших условиях. После национализации 1917 года большая часть ценностей семьи была распределена по российским музеям и библиотекам.

“Практически все ценные произведения искусства и книги из их собрания были переданы в российские музеи и библиотеки”.

Фонд музея сегодня — это свидетельство его собирателей: личные вещи, предметы интерьера, семейные фотографии, а также уникальная коллекция бабочек, собранная самим писателем.

Отдельное место занимает коллекция первых изданий Набокова, включая “самиздат” 1960-1980 годов.

Страсть к бабочкам и научный вклад

Невозможно говорить о Набокове, минуя его страсть к энтомологии. Это увлечение переросло в серьезную научную деятельность.

“Страсть к энтомологии овладела писателем в раннем детстве”.

Владимир Набоков внес значительный вклад в лепидоптерологию, описав множество новых видов чешуекрылых. В музее представлен его неизменный атрибут — сачок для ловли бабочек.

Более тридцати видов бабочек получили названия, связанные с именами героев его литературных произведений.

Эмиграция, “Лолита” и возвращение к истокам

После революции 1917 года семья Набоковых покинула Петербург, сначала обосновавшись в Крыму, а затем, в 1919 году, эмигрировав в Лондон.

В Кембридже Набоков изучал славянские и романские языки, не оставляя поэзии и начиная писать на английском.

Переезд в Америку в 1940 году стал спасением. В тяжелый период, когда “денег почти не было”, Набоков получил должность куратора отдела чешуекрылых в Гарвардском университете.

Именно здесь, в США, в 1955 году вышел роман «Лолита», который принес ему мировую известность и финансовую независимость. Стоит отметить, что “Роман Владимира Набокова “Лолита” был запрещён в СССР до 1989 года”.

В 1960 году писатель переехал в швейцарский Монтрё, где провел последние годы, занимаясь переводами русской классики, включая “Евгения Онегина”.

Современное состояние музея

Сегодня музей занимает первый этаж особняка, сохраняя интерьеры столовой, гостиной и библиотеки. Однако, как отмечают посетители, музей нуждается в развитии:

“Мне не хватило экспонатов, было как-то скучновато. Не хватает интерактивных экранов”.

Тем не менее, атмосфера дома, где “невероятные деревянные потолки”, продолжает привлекать тех, кто хочет соприкоснуться с эпохой одного из величайших писателей XX века.

