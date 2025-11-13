«Ни один мегапроект не реализуется в стерильных условиях»: стоит ли петербуржцам бояться ВСМ

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом вызывает бурные дискуссии.
Эксперты высказывают опасения, связанные с возможным недостаточным пассажиропотоком, техническими сложностями, в том числе с импортозамещением самолетов, и дефицитом финансирования.
Действительно ли существуют веские причины для беспокойства, или же опасения специалистов преувеличены?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответил Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета.
Риски — неотъемлемая часть прогресса
«Ни один мегапроект в мире не реализуется в стерильных условиях, свободных от рисков», — заявляет Алексей Цивилев.
Он подчеркивает, что главное не в наличии рисков, а в способности системы «эти риски управляемо минимизировать».
По мнению депутата, «макроэкономический и инфраструктурный эффект таких проектов многократно перекрывает первоначальные затраты и трудности».
Новые пассажиропотоки: больше, чем просто перевозка
Главный экономический смысл ВСМ, по мнению эксперта, заключается не в привлечении уже существующих пассажиров, а в создании «единой экономической и социальной зоны» путем объединения городов.
Такое слияние, по прогнозам, «генерирует принципиально новые пассажиропотоки».
РЖД, как будущий оператор перевозок, будет активно работать над максимизацией загрузки.
«Сможет применять весь арсенал средств: динамическое ценообразование, абонементы, скидки, пакетные предложения с туризмом. Цена будет формироваться под спрос», — поясняет Цивилев.
Это означает, что стоимость билетов будет гибко регулироваться в зависимости от реального спроса, делая поездку на ВСМ привлекательной для широкого круга пассажиров.
Стратегическое значение и новая транспортная география
Учитывая «стратегическое значение маршрута Москва–Петербург», вероятность заморозки проекта мала. Скорее, он станет «ядром новой транспортной и экономической географии Северо-Запада России».
Маршрут магистрали пройдет через территорию шести регионов, где проживают около 30 миллионов человек, что является мощным фактором для дальнейшего развития и интеграции.
Таким образом, несмотря на озвученные экспертами опасения, сторонники проекта видят в ВСМ не только средство передвижения, но и катализатор экономического роста и социального развития, способный сформировать новую транспортную и экономическую реальность для миллионов россиян.