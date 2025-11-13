Городовой / Город / Уровень воды в Неве пошёл вверх: пора ли петербуржцам тревожиться
Уровень воды в Неве пошёл вверх: пора ли петербуржцам тревожиться

Опубликовано: 13 ноября 2025 05:57
Синоптики считают, что в ночь на 14 ноября ожидается поднятие уровня воды в Неве до одного метра.

В Санкт-Петербурге уровень воды в Неве начал расти и уже превысил отметку в 70 сантиметров, сообщает 78.ru. В ближайшее время ситуацию продолжит осложнять непогода.

Синоптик Александр Колесов предупреждал, что в ночь на 14 ноября уровень воды может достичь одного метра или немного превысить его.

В регионе ожидаются сильные порывы ветра — до 15–17 метров в секунду у воды. Дожди сохранятся на протяжении всего дня и будут интенсивными.

Кроме того, в пятницу ожидается похолодание: ночью температура может упасть до +1…+3°, днем — до +3…+5°. Кратковременные дожди сохранятся, местами возможен мокрый снег. Жителям города советуют быть внимательнее из-за сложных погодных условий.

В социальных сетях ранее появилось предупреждение от спасательных служб о надвигающемся ухудшении погоды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
