Уровень воды в Неве пошёл вверх: пора ли петербуржцам тревожиться

В Санкт-Петербурге уровень воды в Неве начал расти и уже превысил отметку в 70 сантиметров, сообщает 78.ru. В ближайшее время ситуацию продолжит осложнять непогода.
Синоптик Александр Колесов предупреждал, что в ночь на 14 ноября уровень воды может достичь одного метра или немного превысить его.
В регионе ожидаются сильные порывы ветра — до 15–17 метров в секунду у воды. Дожди сохранятся на протяжении всего дня и будут интенсивными.
Кроме того, в пятницу ожидается похолодание: ночью температура может упасть до +1…+3°, днем — до +3…+5°. Кратковременные дожди сохранятся, местами возможен мокрый снег. Жителям города советуют быть внимательнее из-за сложных погодных условий.
В социальных сетях ранее появилось предупреждение от спасательных служб о надвигающемся ухудшении погоды.