«Варится, лопаткой перемешивается»: как работать с рисовой мукой, чтобы избежать провала

Рис в муке: не просто гарнир, а основа кулинарных шедевров.

Рисовая мука — продукт, который все чаще появляется на полках магазинов и в рецептах кулинаров. Ее нежная текстура и нейтральный вкус делают ее универсальным ингредиентом, особенно в азиатской кухне.

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с порталом «Городовой» секретами работы с этим продуктом, раскрывая, как простое зернышко может превратиться в изысканное блюдо.

Токпокки: азиатские блюда в домашних условиях

Иван Кудряшов Шеф-повар «Токпокки. Весьма интересная штука в плане приготовления», — начинает свой рассказ Иван Кудряшов, акцентируя внимание на одном из самых популярных блюд из рисовой муки.

Токпокки — это, по сути, азиатские кнедлики, которые отличаются простотой приготовления и оригинальным вкусом.

«Рисовая мука, она достаточно проста в приготовлении. Ее можно добавлять и в кондитерские изделия, и в макароны. Но ввиду того, что там малое количество глютена, не более полутора процентов в зависимости от сорта, соответственно, он не склеивается, если использовать как муку», — поясняет шеф-повар.

Именно низкое содержание глютена делает рисовую муку особенной. В отличие от пшеничной, она не образует такой эластичной структуры, что требует особого подхода при приготовлении.

Заваривание теста: ключ к успеху

Именно поэтому для токпокки, как и для другого популярного азиатского десерта — моти, рисовая мука «заваривается».

«То есть, насыпается мука, добавляется вода, и всё это дело варится, лопатка перемешивается, получается густая масса теста такой, и из которой уже лепятся колбаски», — описывает процесс Иван Кудряшов.

Этот метод позволяет получить плотное, но мягкое тесто, которое легко формируется.

«Такие азиатские кнедлики, назовём их так. Значит, из них формируются уже изделия любой толщины по вкусу. Они могут быть толстые, тонкие, на сосиски похожие по толщине, как карандаш, допустим», — добавляет шеф-повар, подчеркивая гибкость рецепта.

Быстро, вкусно, оригинально

После формирования кнедликов их добавляют в приготовленный заранее соус.

«Готовится соус. Любой абсолютно соус по вкусу. Куда уже они добавляются, провариваются буквально минуты две и они готовы», — говорит Иван Кудряшов.

Скорость приготовления — одно из неоспоримых преимуществ токпокки. Поскольку рис в муке уже «заварен», а тесто готово, процесс занимает минимум времени.

«Поскольку рис уже заварен, тесто готовое, готовится очень быстро, подается. Получается весьма вкусно, оригинально», — резюмирует шеф-повар.

Безглютеновая альтернатива и новые горизонты

Для тех, кто придерживается безглютеновой диеты или просто ищет новые вкусовые ощущения, рисовая мука открывает широкие возможности.

«Ну и те, кто на диете, кому глютен противопоказан, это легко заменяет макаронные изделия в домашних условиях», — отмечает Иван Кудряшов.

Это делает рисовую муку ценным ингредиентом для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, сохраняя при этом приверженность здоровому питанию.