Когда домашка — это приманка: липовые сайты манят петербургских детей, а в итоге обманывают их семьи

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый способ мошенничества, направленный на детей и их родителей. Аферисты создают поддельные интернет-страницы, имитирующие сервисы с готовыми домашними заданиями, и похищают личные данные пользователей, сообщает Neva.Today.
Когда школьники заводят аккаунты на подобных сайтах, указывая свои телефоны, злоумышленники обзванивают их семьи.
Представляясь, например, «директором школы», мошенники сообщают родителям о несуществующих проблемах с ребёнком или электронным дневником.
Они требуют подтвердить личность, просят назвать СМС-код или реквизиты банковской карты под предлогом восстановления доступа.
Нужно немедленно завершить разговор с подозрительным звонящим и самостоятельно проверить ситуацию, связавшись с учебным заведением. Власти советуют родителям объяснить детям опасность передачи паролей и номеров телефонов незнакомцам в Интернете.
Ранее в Петербурге жертвой мошенников оказалась школьница из Невского района. После общения с аферистами девушка перевела с мобильных счетов своих родителей сумму, превышающую 1 миллион рублей.