41 метр дерева над Балтикой: как этот маяк Петербурга до сих пор стоит, когда все остальные рухнули

Высокая — 41 метр — деревянная башня появилась на пирсе Зимней пристани в 1888 году. Её построили для освещения фарватера, разделяющего Среднюю и Купеческую гавани Кронштадта.
Когда-то таких маяков на Балтике было десятки, но деревянные конструкции плохо выдерживали время, штормы и огонь. Кронштадтский стал исключением — пережил и революцию, и войны, и ледяные зимы.
Белый силуэт над водой
Каркас маяка металлический, но обшивка — деревянная. Белые доски отбивают свет фонаря, видимый на расстоянии до 30 метров. Маяк законсервирован: сегодня он выполняет роль резервного — на случай, если основной световой сигнал выйдет из строя. Внутри сохранилось оборудование, но попасть туда нельзя: доступ закрыт для безопасности конструкции.
Маяк, который стоит в одиночестве
Считается, что Кронштадтский — последний в мире маяк, полностью сохранивший деревянную оболочку. На Зимней пристани рядом с ним теперь установлены морские орудия и ракеты, а неподалёку пришвартован корабль-музей "Беспокойный".
Но белая башня по-прежнему остаётся самым узнаваемым силуэтом гавани — тихим свидетелем морской истории города.