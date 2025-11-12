Городовой / Город / 41 метр дерева над Балтикой: как этот маяк Петербурга до сих пор стоит, когда все остальные рухнули
41 метр дерева над Балтикой: как этот маяк Петербурга до сих пор стоит, когда все остальные рухнули

Опубликовано: 12 ноября 2025 13:15
Маяк
Городовой ру

Он стоит на Зимней пристани больше века — и всё ещё охраняет гавань.

Высокая — 41 метр — деревянная башня появилась на пирсе Зимней пристани в 1888 году. Её построили для освещения фарватера, разделяющего Среднюю и Купеческую гавани Кронштадта.

Когда-то таких маяков на Балтике было десятки, но деревянные конструкции плохо выдерживали время, штормы и огонь. Кронштадтский стал исключением — пережил и революцию, и войны, и ледяные зимы.

Белый силуэт над водой

Каркас маяка металлический, но обшивка — деревянная. Белые доски отбивают свет фонаря, видимый на расстоянии до 30 метров. Маяк законсервирован: сегодня он выполняет роль резервного — на случай, если основной световой сигнал выйдет из строя. Внутри сохранилось оборудование, но попасть туда нельзя: доступ закрыт для безопасности конструкции.

Маяк, который стоит в одиночестве

Считается, что Кронштадтский — последний в мире маяк, полностью сохранивший деревянную оболочку. На Зимней пристани рядом с ним теперь установлены морские орудия и ракеты, а неподалёку пришвартован корабль-музей "Беспокойный".

Но белая башня по-прежнему остаётся самым узнаваемым силуэтом гавани — тихим свидетелем морской истории города.

Елизавета Астахова
