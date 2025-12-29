Городовой / Учеба / «Город в городе»: как Коломна, Пески и Охта жили своей жизнью в пределах одного Петербурга
«Город в городе»: как Коломна, Пески и Охта жили своей жизнью в пределах одного Петербурга

Опубликовано: 29 декабря 2025 15:12
Петербург первой половины XIX века был не единым городом, а конгломератом самобытных «городков» со своим укладом, ритмом и духом.

Район определял судьбу человека почти так же, как сословие.

Центр (Первая и Вторая Адмиралтейские части, Литейная): мир власти и роскоши

Широкие улицы, каменные особняки, присутственные места.

Быт — светский, регламентированный этикетом, направленный вовне (на карьеру, приёмы, визиты).

Атмосфера формальной, холодноватой парадности.

Васильевский остров: район учёных, иностранцев, зажиточных купцов

Соединял строгую планировку линий с обширными садами.

Быт более солидный, камерный, интеллектуальный.

Здесь жили профессора университета, негоцианты, художники. Атмосфера достоинства и умеренной космополитичности.

«Мещанские» слободы (Коломна, Пески, Рождественская часть): царство мелких чиновников, отставных военных, мастеровых, мелких торговцев

Тесная, часто деревянная застройка, узкие улицы.

Быт затруднительный, но общинный. Жили «на хлебах» (внаём), снимали углы.

Атмосфера бедности, суеты, слухов и взаимопомощи.

Именно здесь зарождался тип «маленького человека».

Окраины-слободы: промышленно-крестьянский гибрид

На Охте жили государственные крестьяне, продававшие молоко и дешёвую мебель.

Зимой — пустынно, летом — оживлённо за счёт дачников из центра.

Быт полудеревенский, патриархальный, но включённый в городскую экономику.

Атмосфера провинциальной простоты, резко контрастировавшая с чопорным центром.

Военные городки: целые кварталы, отданные под казармы, плацы, полковые храмы

Быт военизированный, подчинённый распорядку дня и года (учения, парады).

Атмосфера дисциплины и своеобразного полкового братства.

Таким образом, переезд из Коломны на Васильевский остров или из центра на Охту был сменой не просто адреса, а социального климата, звуков, запахов и правил жизни.

Этот контраст и был сутью Петербурга — города, где в пределах часа ходьбы можно было попасть из Европы в патриархальную Россию, из мира парадов — в мир борьбы за выживание.

Лариса Никонова
