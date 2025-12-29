Городовой / Учеба / Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов

Опубликовано: 29 декабря 2025 15:22
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов
Городовой ру

Доходный дом — это не просто новый тип здания.

Это машина для извлечения прибыли из воздуха, воплотившая в камне и кирпиче логику капиталистической ренты. Его победа над особняком знаменовала конец «дворянского» Петербурга.

Конструкция как бизнес-модель

Всё в доходном доме было подчинено максимизации прибыли с участка земли:

1. Высота

С отменой запрета строить выше Зимнего дворца дома рванули вверх, до 6-7 этажей. Это была вертикальная урбанизация.

2. Планировка

Дворы-колодцы, минимальные разрывы между корпусами, чтобы втиснуть максимум площади. Знаменитый «дом-город» на углу Гороховой и Мойки с десятками дворов — апофеоз этой идеи.

3. Квартирография

Чёткая иерархия:

  • Парадные многокомнатные квартиры с высокими потолками выходили на улицу (1-3 этажи).
  • Меблированные комнаты для одиноких чиновников и приезжих — выше.
  • Каморки для прислуги, студентов, бедняков — в мансардах, во флигелях, во дворах.

Один дом вмещал в себя всю социальную пирамиду.

Фасад как реклама и ширма

Эклектичный или позднее — модерновый фасад доходного дома был его торговой вывеской. Он должен был привлекать солидных жильцов.

Но за этим фасадом скрывался иной мир: тесные, тёмные дворы, где царила своя, трудовая и шумная жизнь.

Это был архитектурный двуликий Янус: респектабельное лицо — городу, утилитарное, а порой и убогое — внутрь.

Создание новой городской ткани

Улицы, застроенные сплошной линией доходных домов, приобрели иной масштаб и ритм. Они стали каньонами.

Исчезли палисадники, сады при особняках. Городское пространство стало абсолютно коммерческим: каждый квадратный аршин приносил доход.

Это убивало прежнюю камерность, но создавало невероятно плотную, насыщенную среду, где в одном подъезде могли жить академик, модистка, студент-революционер и коммивояжёр.

Доходный дом был инкубатором новой городской культуры — культуры близкого соседства социальных миров, их постоянного трения и взаимовлияния.

Автор:
Лариса Никонова
 Проверено редакцией
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью