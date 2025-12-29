Городовой / Учеба / «Петербургский стиль» как аристократический идеал и его бюргерские карикатуры в XIX веке
«Петербургский стиль» как аристократический идеал и его бюргерские карикатуры в XIX веке

Опубликовано: 29 декабря 2025 15:09
«Петербургский стиль» был попыткой перенести аристократические манеры в среду, лишённую их сословной основы.

Идеал, заданный дворянством: сдержанность, вежливость, грамотная речь, чувство собственного достоинства, культ женственности и мужественности, понятие чести.

Этот идеал был продуктом европейского Просвещения и дворянского воспитания. Он предполагал внутреннюю уверенность, не нуждающуюся в демонстративности.

Подражание и его карикатуры

Чиновники, купцы, богатые мещане, стремившиеся вписаться в столичную жизнь, копировали внешние формы, часто не понимая их сути. Это рождало уродливые гибриды:

1. Чинопочитание и угодничество вместо вежливости.

Почтительность к вышестоящему превращалась в раболепие («покорнейше прошу», «чего изволите»), а к нижестоящим — в высокомерие. Это была не естественная манера, а инструмент карьеры.

2. Искажённая речь.

Вместо естественного использования иностранных слов (которыми свободно владел образованный дворянин) в речь вплетались неуместные или коверканные «французские» словечки, чтобы продемонстрировать «образованность».

3. Внешняя показная строгость при внутренней неуверенности.

Описанный современником образ «пасмурного», ироничного, замечающего чужую оборванную пуговицу петербуржца — это портрет человека, который сам боится оказаться не на высоте и потому придирчиво оценивает других.

Социальный водораздел

Подлинный «петербургский стиль» оставался уделом узкого круга родовой аристократии и высшей бюрократии.

Для остальных он был маской, которую трудно было носить. Однако сам факт массового подражания говорит о силе этого культурного образца.

Он формировал общий кодекс приличий: даже карикатурные формы его утверждали неприемлемость откровенной грубости, пьяного дебоша, неряшливости в публичном пространстве.

Таким образом, «петербургский стиль», даже в искажённом виде, работал как цивилизационный фильтр, постепенно дисциплинируя растущий и пестрый столичный социум.

Лариса Никонова
