Тайна Скалы Любви в Ленобласти: зачем сюда приезжают с яблоком

Опубликовано: 13 ноября 2025 14:15
Это место хранит не только легенду, но и чужие надежды.

На границе с Финляндией, где Вуокса врезается в сосновые склоны, стоит Скала Любви — одно из самых загадочных мест Ленинградской области. Сюда приезжают не только ради видов, но и ради обещания: брось яблоко — и желание исполнится.

Легенда о влюблённых

Много лет назад эти земли принадлежали финскому графу Раусави. Его сын влюбился в дочь рабочего, служившего на местной гидроэлектростанции. Любовь была взаимной, но неравной. Граф запретил им встречаться, и влюблённые, не выдержав разлуки, бросились со скалы в реку Вуоксу.

Это случилось на Яблочный Спас. С тех пор местные стали приносить к обрыву яблоки — как символ памяти и надежды. Так появилось поверье: если бросить фрукт вниз и мысленно загадать желание, оно непременно сбудется.

Место силы на берегу Вуоксы

Сегодня Скала Любви — одно из самых красивых природных мест у Светогорска. Высокий гранитный уступ возвышается над рекой, вокруг — лес, ветер, запах воды. Отсюда открываются виды, ради которых не нужен дрон: кажется, что ты стоишь на краю мира.

Место считается энергетически сильным — возможно, из-за трагической истории или просто из-за редкого сочетания камня, воздуха и шума Вуоксы. Кто-то приезжает сюда за кадрами, кто-то — за тишиной, а кто-то — проверить легенду.

Как найти Скалу Любви

Скала находится в посёлке Лесогорский, в нескольких километрах от Светогорска. От Петербурга сюда — чуть больше трёх часов пути.
Когда подойдёте к базе отдыха "Лесогорская", сверните к реке — оттуда уже видна сама скала.

Елизавета Астахова
Город
