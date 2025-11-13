Городовой / Город / По стадиону каждые два месяца: в Ленобласти за пять лет обновят 31 футбольную арену
По стадиону каждые два месяца: в Ленобласти за пять лет обновят 31 футбольную арену

Опубликовано: 13 ноября 2025 20:30
Городовой ру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российского футбольного союза Александр Дюков на матче Россия — Перу заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола.

В течение ближайших пяти лет в Ленинградской области намечено обновление 31 футбольного стадиона.

По информации, распространённой региональной администрацией, соответствующее соглашение было подписано губернатором Александром Дрозденко и главой Российского футбольного союза Александром Дюковым во время встречи сборных России и Перу.

Этот шаг должен способствовать улучшению спортивной инфраструктуры области.

Сертифицируют стадион «Спартак» в Гатчине — его подготовят к проведению соревнований на всероссийском уровне. Кроме того, для развития детского футбола десяти тренерам предоставят возможность пройти профессиональное обучение в академии Российского футбольного союза.

Изменения коснутся и школьных программ физкультуры: теперь треть всех занятий будет отведена футболу в каждой четвёртой школе региона.

Для поддержки этих инициатив Российский футбольный союз подготовит учебные материалы и снабдит школы необходимым оборудованием. Учителя физической культуры пройдут специальные курсы повышения квалификации.

Также в планах строительство крытого манежа, чтобы дети могли заниматься футболом круглый год; проект реализуется совместно с Министерством спорта и футбольным союзом.

Ранее сообщалось, что совокупный доход Ленинградской области в 2026 году достигнет 282,4 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
