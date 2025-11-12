Без работодателя, но с больничным: самозанятым в России могут разрешить оплачиваемые дни по болезни

В нижней палате парламента одобрили проект закона, позволяющий гражданам с самостоятельной формой занятости по желанию вносить регулярные платежи в Социальный фонд России. За счёт этих взносов они смогут оформлять выплаты в случае временной потери трудоспособности.
Эксперимент предлагается провести в течение трёх лет — с начала 2026 года до конца 2028 года, сообщает «Парламентская газета».
Чтобы присоединиться к программе, необходимо будет подать электронное заявление с помощью приложения «Мой налог», либо через портал государственных услуг до 30 сентября 2027 года.
Гражданам дадут возможность самостоятельно определить желаемую сумму страхового покрытия — 35 тысяч или 50 тысяч рублей ежемесячно.
Размер ежемесячного добровольного взноса установлен на уровне 3,84% и составит 1344 рубля или 1920 рублей соответственно.
Выплачивать такие взносы нужно будет на добровольной основе, получая право на листок нетрудоспособности в случае болезни. Для получения пособия потребуется не менее полугода непрерывных выплат. В случае наступления заболевания самозанятый освобождается от перечисления средств на тот срок, который подтверждён медицинскими документами.
Изменить выбранную сумму страхового покрытия разрешается только после года регулярных платежей. Для участников, дисциплинированно выплачивающих взносы и не оформляющих пособие, предусмотрены послабления.
Так, при 18 месяцах уплаты без перерывов размер взноса снизится на 10%, а после двух лет — уменьшение составит 30%.
Ранее сообщалось о вероятности введения разрешения не выходить на работу в дни магнитных бурь для россиян.