Ложка роскоши: цена на красную икру в России за год подскочила на треть

Опубликовано: 13 ноября 2025 22:30
Городовой ру

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отметил, что красная икра относится к продуктам премиум-класса.

В течение последнего года стоимость красной икры увеличилась на треть. Средняя цена за упаковку этого продукта весом 200 граммов теперь находится в пределах 3 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Такой вывод сделали специалисты «Контур.Маркета» на основании анализа более 1,7 миллиона кассовых чеков.

При этом заметного увеличения спроса на натуральную красную икру не зафиксировано: в сравнении с прошлым годом продажи выросли только на 3 процента. Заменитель, выполненный на основе лососевых, стал более популярным: его купили на 18 процентов чаще, при этом цена снизилась на 6 процентов.

Чёрная икра подешевела заметнее всего — за тот же период средняя стоимость снизилась на 15 процентов, и сейчас 200-граммовая банка оценивается в 12,6 тысячи рублей.

Аналитики отмечают: разница в формировании стоимости разных видов икры связана с привычками потребителей.

Чёрная икра уже давно считается традиционным деликатесом и остаётся недоступной для большинства. Поэтому колебания спроса и цены на неё незначительны в течение всего года.

Красная икра более доступна и востребована, особенно перед праздниками. Резкий рост её стоимости нередко объясняется повышенным вниманием покупателей в этот период.

Как пояснили эксперты: массовый спрос оказывает значительное влияние на цену продукта.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин в беседе с журналистами подчеркнул:

«Если в более дешёвых сегментах сейчас всё дешевеет, то производители зарабатывают на премиуме. Поэтому если сейчас цены не падают, то к Новому году они подрастут где-то на 15 %, а вот после праздников, возможно, будет снижение».

Ранее сообщалось, что к концу года возможно очередное удорожание как икры, так и красной рыбы, примерно на 5–7 процентов.

После новогодних праздников эксперты не исключают снижение стоимости. Такую тенденцию называют типичной для этого рынка.

Автор:
Юлия Аликова
Город
