Не подкормки, а настоящее золото для рассады: 3 классных варианта для огурцов, помидоров и кабачков

Опубликовано: 22 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по подкорке овощных культур на даче.

Подкормка культур на дачном участке - обязательная процедура. Без неё сложно получить богатый урожай вкусных плодов.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие подкормки вносить под овощные культуры, сохраняйте полезные рецепты.

Первая подкормка

Нам понадобится яичная скорлупа. Высыпаем её в ведро, заливаем водой и оставляем на 3 дня. Воды должно быть вдвое больше, чем скорлупы. Когда от содержимого ведра пойдёт запах сероводорода, подкормка готова. Поливаем ей помидоры, огурцы и другие культуры. Подкормка даст растения вещества, необходимые для роста, а также развития корней и листьев, обязательно стоит приготовить этот состав.

Вторая подкормка

Готовить её будем из свежесорванной крапивы. Взяли 50 граммов растения, залили литром кипятка и оставили на 2 часа. Поливать можно как рассаду, так и взрослые растения, от этого им будет только польза. Состав богат азотом, который необходимо растениям для формирования сочной листвы.

3 подкормка

Приготовим чайный настой. 100 граммов чёрного листового чая заливаем 3 литрами крутого кипятка. Перемешиваем и оставляем на 3 дня. Затем готовый настой разводим 5 литрами воды, и полезный полив готов. Вносим его как под рассаду, так и для растущих в огороде культур. Чай богат микроэлементами, которые повлияют на формирование плодов и их вкус.

Не забывайте подкармливать растения в течение всего сезона. Это гарантирует получение ими питательных веществ из почвы, которые необходимы с момента проклёвывания семян и со сбора самого последнего плода. Без подкормок богатого урожая вам получить не удастся.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно привлечь на грядки дождевых червей.

Автор:
Марина Котова
