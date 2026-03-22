Не подкормки, а настоящее золото для рассады: 3 классных варианта для огурцов, помидоров и кабачков

Подкормка культур на дачном участке - обязательная процедура. Без неё сложно получить богатый урожай вкусных плодов.
Первая подкормка
Нам понадобится яичная скорлупа. Высыпаем её в ведро, заливаем водой и оставляем на 3 дня. Воды должно быть вдвое больше, чем скорлупы. Когда от содержимого ведра пойдёт запах сероводорода, подкормка готова. Поливаем ей помидоры, огурцы и другие культуры. Подкормка даст растения вещества, необходимые для роста, а также развития корней и листьев, обязательно стоит приготовить этот состав.
Вторая подкормка
Готовить её будем из свежесорванной крапивы. Взяли 50 граммов растения, залили литром кипятка и оставили на 2 часа. Поливать можно как рассаду, так и взрослые растения, от этого им будет только польза. Состав богат азотом, который необходимо растениям для формирования сочной листвы.
3 подкормка
Приготовим чайный настой. 100 граммов чёрного листового чая заливаем 3 литрами крутого кипятка. Перемешиваем и оставляем на 3 дня. Затем готовый настой разводим 5 литрами воды, и полезный полив готов. Вносим его как под рассаду, так и для растущих в огороде культур. Чай богат микроэлементами, которые повлияют на формирование плодов и их вкус.
Не забывайте подкармливать растения в течение всего сезона. Это гарантирует получение ими питательных веществ из почвы, которые необходимы с момента проклёвывания семян и со сбора самого последнего плода. Без подкормок богатого урожая вам получить не удастся.
