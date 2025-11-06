Городовой / Город / Не полиция, а мэрия: в Ленобласти следить за продажей энергетиков смогут местные власти
Не полиция, а мэрия: в Ленобласти следить за продажей энергетиков смогут местные власти

Опубликовано: 6 ноября 2025 11:00
Не полиция, а мэрия: в Ленобласти следить за продажей энергетиков смогут местные власти
Закон начнёт действовать с 1 января 2026 года.

В Ленинградской области подписан областной закон, согласно которому местные власти получат полномочия следить за реализацией напитков, обладающих тонизирующим эффектом, на вверенных им территориях.

Документ был утверждён губернатором Александром Дрозденко, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Надзор главным образом направлен на защиту несовершеннолетних граждан от подобной продукции.

Органы местного самоуправления будут контролировать, чтобы напитки с повышающим бодрость действием не были доступны детям и подросткам. Для продавцов, нарушающих эти ограничения, определены санкции.

Размер штрафа для физических лиц начинается от 30 тысяч рублей, юридическим лицам грозит наказание вплоть до 500 тысяч рублей.

Документ вступает в силу в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что максимальная сумма выплат по беременности и родам в России станет в 2,5 раза больше, чем в 2023-м году.

Юлия Аликова
