Где находится «настоящий» Петербург: почему местные недолюбливают Мурино и центр, а приезжие восхищаются

В какие районы коренные жители ни за что не переедут?

Споры о том, где находится «настоящий» Петербург, разгораются не на шутку, особенно когда речь заходит о новых жилых районах и историческом центре.

Оказалось, что коренные петербуржцы и приезжие смотрят на город по-разному, порождая порой весьма полярные мнения.

Мурино — «убогое место» или «отличный район»? Город спорит о своих окраинах

Районы-«человейники», такие как Мурино, Кудрово и Шушары, стали настоящими яблоками раздора. Коренные жители, как правило, относятся к ним с явным неприятием.

«Сильно перенаселенное место. Живых насаждений практически нету», — жалуются они, отмечая постоянный ветер и отсутствие парковых зон.

Критика направлена и на застройщиков:

«Жадные застройщики не могут остановиться и продолжают застройку».

Отмечается и «жуткая грязь местами», а также «множество маргинальных элементов по ночам».

«Одно из самых убогих мест города (все же Мурино это пригород СПб)», — делают вывод некоторые.

Однако, приезжие видят эти же районы совершенно иначе.

«Отличный район города, все магазины под рукой, не дорогое жилье, до центра на метро 35 мин», — пишут они, ценя доступность и удобное расположение.

Эта разница в восприятии порождает взаимные обвинения:

«Можно было бы даже и согласиться с этим утверждением, если бы не тот противный снобизм, с которым это все написали».

«Снобизм коренных» и «восторг приезжих»: Почему Петербург так делится?

Коренные петербуржцы, в свою очередь, обвиняют приезжих в «порче» облика города, выражая свое недовольство «в несколько снобистской манере». Их критика порой направлена и на исторический центр.

«Много лет прожила в Адмиралтейском районе, аура жуткая, особенно поздно вечером», — делится одна из жительниц.

«Высокие потолки и толстые стены, буквально давят физически и эмоционально».

Для них мистический центр города завораживает тех, кто там не жил с рождения. Он утомляет своей вековой историей, не всегда позитивной.

Не только Эрмитаж: Где предпочитают жить «настоящие» петербуржцы?

Многие коренные петербуржцы, даже те, кто жил в престижных районах, признаются, что центр стал «неудобным для жизни».

«Не живой какой-то», — отмечают они.

Некоторые считают лучшим районом Удельную, ценя «тишину, зелень и уют». Другие, будучи «коренными (4 поколение)», мечтают о «коттеджном поселке с хорошей инфраструктурой, низкими домиками и природой», в то время как «в центр и новостройные пригороды совершенно не хочется».

«Вы не найдете коренных петербуржцев в новых районах Мурино, Кудрово, Парнас…», — утверждают некоторые.

Часто отмечается, что коренные жители предпочитают центр или такие города, как Пушкин или Петергоф, где недвижимость, вероятно, досталась им по наследству.

Новые районы, напротив, выбирают приезжие и студенты из-за их бюджетности. В конечном итоге, выбор района — это дело вкуса: