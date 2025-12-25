Ёлка одна, чек разный: за рубежом Рождество обходится вдвое дороже российского Нового года

В Европе и Соединённых Штатах расходы на рождественский ужин вдвое превышают траты семей в России на праздничную новогоднюю трапезу.
Об этом сообщила Инна Литвиненко, кандидат экономических наук и член комитета по вопросам образования и социальной политики при Торгово-промышленной палате России.
Она отметила, что, по её оценке, среднестатистической российской семье из четырёх человек праздничный стол обойдётся примерно в 35 тысяч рублей.
В то же время за границей минимальные затраты на рождественский ужин начинаются от 250 евро (23 тысячи рублей), а нередко достигают 500–600 евро, что составляет 46–55 тысяч рублей.
Литвиненко пояснила, что в европейских странах на праздники покупают дорогое мясо, изысканные виды алкоголя и свежую выпечку, однако размер застолья определяется доходом конкретной семьи. В интервью «Постньюс» она сказала:
«Им не стыдно потратить столько, сколько отведено в семейном бюджете. Как ты весь год отработал, так ты стол и накрываешь. По возможности», — сказала экономист.
Ранее сообщалось, что на одного человека в России средний стоимость праздничного угощения к Новому году составляет около 10 тысяч рублей. Таким образом, европейское и американское застолье зачастую обходится существенно дороже, чем российское.
