Всего два часа пути и уже в другой эпохе: как попасть из Петербурга на один день в прошлое

Там можно окунуться в атмосферу Средневековья.

Выборг — это не просто город, это машина времени, переносящая посетителей то в эпоху рыцарских саг, то в атмосферу скандинавских поселений.

История здесь ощущается на каждом шагу, смешиваясь с различными архитектурными стилями, от средневековых башен до зданий в стиле модерн и советских построек.

Рыцарские саги и плоские дома: Путешествие по мистическому Выборгу

Основанный шведами в XIII веке как мощный замок для защиты границ, Выборг впоследствии стал частью Российской империи после завоевания Петром Великим.

Эта двойственность истории наложила отпечаток на облик города.

Главные достопримечательности

Визитной карточкой Выборга, несомненно, является Выборгский замок — единственная в России средневековая крепость западного типа.

Подъем на башню Святого Олафа обещает не только захватывающий вид на город, но и возможность «почувствовать себя настоящим рыцарем».

Не менее интересна Часовая башня с её давно не функционирующим механизмом, также предлагающая отличный вид на старый город.

Центральная площадь, носящая название «Красная», украшена памятником Ленину и окружена историческими зданиями.

Мистические места

Любителей природы и романтики манит парк Монрепо. Здесь оживают сказки: скалы, вековые деревья, загадочные гроты и даже «ведьмина пещера», где, по слухам, «исполняются желания».

Неподалеку находится «Ведьмин дом» — здание, поражающее своей архитектурой, из-за которой оно кажется плоским. Легенды гласят, что здесь обитала настоящая колдунья.

Из средневековой крепости в парк Монрепо: Открываем секреты старинного города

В Выборге можно посетить филиал Эрмитажа, где представлены выставки из собрания главного музея страны.

Также интересны Рыцарский дом с экспозициями, посвященными средневековью, и Музей подводной археологии, открывающий тайны морских глубин.

Парк имени Ленина в центре города — это не только место для прогулок, но и дом для Собора Петра и Павла и многочисленных скульптур.

Парк Монрепо, идеальный для пикника, также славится своими белками и живописными видами на воду.

Из Выборга стоит привезти рыцарские сувениры, настольные игры, изделия ручной работы и, конечно, знаменитые выборгские крендели.

Как добраться и где остановиться

До Выборга легко добраться на поезде из Санкт-Петербурга (около двух часов). Город предлагает разнообразные варианты размещения, от уютных хостелов до гостиниц в исторических зданиях.