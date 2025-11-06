Октябрь исчезновений: в Петербурге и Ленобласти нашли более 200 человек

В октябре в добровольный поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 290 обращений о людях, пропавших без вести.
Благодаря работе волонтёров, удалось разыскать 216 человек, которые были найдены живыми. Из числа разыскиваемых 18 обнаружили погибшими, а судьба 17 до сих пор остаётся неизвестной.
В отряде рассказали, что с наступлением октября начинается период учебных занятий для участников.
«В октябре для добровольцев «ЛизаАлерт» начинается «учебный год». Накал сезона активных поисков спадает, и мы можем сосредоточиться на получении новых знаний и оттачивании важных навыков»,
— сообщили представители организации.
Волонтёры продолжают принимать звонки о новых случаях исчезновения людей; поиски проходят ежедневно. Для связи действует бесплатный номер: 8 (800) 700-54-52.
Ранее сообщалось, что общий объём поисковых работ, выполненных отрядом «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, превышает 24 тысячи операций.