Октябрь исчезновений: в Петербурге и Ленобласти нашли более 200 человек

Опубликовано: 6 ноября 2025 12:30
За прошедший месяц почти 300 человек искали волонтеры.

В октябре в добровольный поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 290 обращений о людях, пропавших без вести.

Благодаря работе волонтёров, удалось разыскать 216 человек, которые были найдены живыми. Из числа разыскиваемых 18 обнаружили погибшими, а судьба 17 до сих пор остаётся неизвестной.

В отряде рассказали, что с наступлением октября начинается период учебных занятий для участников.

«В октябре для добровольцев «ЛизаАлерт» начинается «учебный год». Накал сезона активных поисков спадает, и мы можем сосредоточиться на получении новых знаний и оттачивании важных навыков»,

— сообщили представители организации.

Волонтёры продолжают принимать звонки о новых случаях исчезновения людей; поиски проходят ежедневно. Для связи действует бесплатный номер: 8 (800) 700-54-52.

Ранее сообщалось, что общий объём поисковых работ, выполненных отрядом «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, превышает 24 тысячи операций.

