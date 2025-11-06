Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта

Почему главный проспект Петербурга не такой прямой, как казалось?

Невский проспект — это не просто улица, это сердце Санкт-Петербурга, его визитная карточка и отражение богатой истории.

Существует мнение, что император Петр Великий изначально планировал создать магистраль, пересекающую весь город, по образцу европейских столиц.

И хотя детали его замысла до сих пор вызывают споры, начало XVIII века стало отправной точкой для строительства самой знаменитой улицы России.

Проблема старых трактов и рождение новой магистрали

Санкт-Петербург, основанный Петром I в 1703 году, был задуман как новая, европейски ориентированная столица.

Однако, чтобы город стал по-настоящему живым и функциональным, требовалась надежная дорога, соединяющая его с остальной страной.

Старые Новгородские тракты, ведущие из Москвы и Великого Новгорода, были ненадежны — их часто размывало, особенно в районе Адмиралтейства, что затрудняло транспортировку продовольствия и стройматериалов.

Петр I решил исправить ситуацию, задумав новую магистраль, которая должна была стать «главными южными воротами города».

«Большая першпективная дорога»: История строительства и загадка излома

История Невского проспекта началась в 1710 году, но тогда он носил название «Большая першпективная дорога» — от немецкого слова «першпектива», означающего «прямая дорога».

Существует популярная легенда о том, что строители допустили просчеты, в результате чего на современной площади Восстания образовался излом.

Эта история гласит, что изначально прокладывались две дороги — одна от Адмиралтейства, другая от Александро-Невского монастыря — которые должны были соединиться.

Однако, как сообщает Петербург Центр, «многие источники утверждают, что обе дороги строились в разное время. А излом возник из-за особенностей местности и необходимости выбирать самый удобный путь через болота и реки».

Таким образом, идеальная прямизна, возможно, была принесена в жертву практичности, что, впрочем, не умаляет значения проспекта.

От дороги к сердцу города: Превращение Невского

В 1720–1730-х годах дорогу замостили камнем, сделав ее более удобной как для проезда, так и для пеших прогулок. Вдоль проспекта были высажены березы, превратив его в живописную аллею.

Уже тогда Невский проспект перестал быть просто дорогой, став центром жизни Петербурга.

Сегодня он представляет собой почти 5 километров истории, архитектуры и культуры, начавшиеся с скромной дороги на болоте и выросшие в главную улицу одного из самых красивых городов мира.