Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя

Все объекты перемещены на склад временного хранения.

В районе Галерной гавани завершены мероприятия по уборке территории площадью около 10 тысяч квадратных метров от незаконных построек. К середине недели весь чужой инвентарь был вывезен, а объекты временно складированы для хранения. Представители городской администрации сообщили:

«Продолжаем планомерную работу по защите городского имущества и наведению правопорядка».

Напомним, летом Департамент по вопросам природопользования города разорвал соглашение о пользовании водными объектами с ООО «Марина». Эта организация принадлежит предпринимателю Марату Асланову, которого в прессе называют «мусорным королём».

Апелляционная инстанция в полном объёме удовлетворила иск к компании, а сама фирма была включена в реестр недобросовестных пользователей водных ресурсов.

Согласно постановлению суда, «Марина» не сможет оформлять новые разрешения на строительство над водой в течение двух лет. Юридическое решение также предусматривает освобождение Галерной гавани от имущества компании.

Ранее замглавы администрации города Алексей Корабельников информировал о многочисленных выявленных нарушениях в соглашениях, касающихся эксплуатации плавучих построек в акватории Галерной гавани.

Городские органы также не раз выражали недовольство появлением таких объектов в данном месте.