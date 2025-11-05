Городовой / Город / Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Государство видит всё: как проценты по вкладам лишают пенсионеров заслуженных выплат Общество
Пособия продлятся сами: в Госдуму внесут закон для малоимущих Город
«Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко Общество
Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти Город
Кому аплодировал Петербург: подведены итоги Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя

Опубликовано: 5 ноября 2025 13:18
Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя
Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Все объекты перемещены на склад временного хранения.

В районе Галерной гавани завершены мероприятия по уборке территории площадью около 10 тысяч квадратных метров от незаконных построек. К середине недели весь чужой инвентарь был вывезен, а объекты временно складированы для хранения. Представители городской администрации сообщили:

«Продолжаем планомерную работу по защите городского имущества и наведению правопорядка».

Напомним, летом Департамент по вопросам природопользования города разорвал соглашение о пользовании водными объектами с ООО «Марина». Эта организация принадлежит предпринимателю Марату Асланову, которого в прессе называют «мусорным королём».

Апелляционная инстанция в полном объёме удовлетворила иск к компании, а сама фирма была включена в реестр недобросовестных пользователей водных ресурсов.

Согласно постановлению суда, «Марина» не сможет оформлять новые разрешения на строительство над водой в течение двух лет. Юридическое решение также предусматривает освобождение Галерной гавани от имущества компании.

Ранее замглавы администрации города Алексей Корабельников информировал о многочисленных выявленных нарушениях в соглашениях, касающихся эксплуатации плавучих построек в акватории Галерной гавани.

Городские органы также не раз выражали недовольство появлением таких объектов в данном месте.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью