Не полиция, а приставы: в 2025‑м из России принудительно выдворили свыше 54 тысяч мигрантов

В течение одиннадцати месяцев 2025 года из России были выдворены более 54 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Федеральная служба судебных приставов отмечает, что выдворению подлежали 54,4 тысячи человек. Наибольшее число подобных решений пришлось на 2024 год.
Рост числа депортированных объясняется усилением контроля за миграцией после теракта, произошедшего в «Крокус сити холле». В 2024 году судебные приставы обеспечили исполнение судебных решений в отношении более 87 тысяч мигрантов, которых выслали в 66 стран. Указанная цифра превышает результат 2023 года почти вдвое.
