Не просите, а требуйте: что в 2025–2026 обязаны дать петербургским пенсионерам бесплатно

Пенсионеры в Санкт-Петербурге могут воспользоваться обширными федеральными и городскими мерами поддержки.

Использование предоставленных льгот помогает значительно сократить текущие расходы на повседневные нужды. Своевременное обращение за социальной помощью может повысить уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

Каждому человеку, достигшему установленного законом возраста выхода на пенсию, предоставляются меры поддержки на федеральном уровне. Так, есть право один раз в году бесплатно отправиться к месту отдыха и обратно, что важно для поездок к родственникам или смены привычной обстановки, сообщает Neva.Today.

Также предусмотрено бесплатное или льготное обеспечение необходимыми лекарственными средствами для тех, кому требуется регулярное медикаментозное лечение.

Петербург дополняет федеральные программы собственными городскими льготами. К ним относится возможность получить проездные билеты по сниженной стоимости на все виды городского пассажирского транспорта для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет.

Кроме того, есть право на бесплатный проезд в пригородных поездах круглый год, а также на социальные пригородные автобусные рейсы — с конца весны до осени.

Вопросы, связанные с оплатой газа и коммунальных услуг, также решаются с городской поддержкой. Пенсионерам с невысоким доходом, у которых в доме ещё не проведён газ, полагается разовая бесплатная установка котла, плиты или счётчика. Помимо этого, горожане старшего возраста имеют право на обновление газовых плит раз в 20 лет, газовых колонок — раз в 10 лет, электрических плит — раз в 15 лет за счёт средств городского бюджета.

Для ветеранов труда, военной службы, а также лиц с длительным трудовым стажем и реабилитированных предусмотрена 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг. Эта скидка относится к части расходов, которая приходится на самого льготника.

В семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров или инвалидов первой и второй группы, действуют аналогичные условия.

Одинокие неработающие пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов на капитальный ремонт. После исполнения 70 лет компенсируется половина взноса за капремонт, а с 80 лет — весь этот платёж. Те же правила распространяются на семьи, в которых нет трудоспособных членов.

Если расходы пенсионеров на содержание жилья и оплату коммунальных услуг превышают 14 процентов семейного дохода, можно получить государственную субсидию. Для этого потребуется официально подтвердить размер совокупного дохода и обратиться за назначением выплаты.

Оформить любую из этих льгот можно в отделениях социальной защиты населения, многофункциональных центрах или через государственный онлайн-портал.

При подаче заявления необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, документы о праве на соответствующие льготы, а также справки о семье и о праве собственности на жильё.

Ранее стало известно о датах, когда в Санкт-Петербурге запланированы выплаты пенсий и социальных пособий за январь 2026 года.