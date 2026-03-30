Не просто сказка: где находится воспетое Пушкиным Лукоморье - место названо еще в «Слове о полку Игореве»

Историки выясняют, как отыскать Лукоморье на картах

Лукоморье принято считать чисто сказочной географической точкой. Но у него есть и реальный прототип на карте. Ученые выясняют, где именно они располагались. И если верить исследованиям автора канала «Географ и глобус», то получается целый набор версий.

Где находилось Лукоморье?

«Крестным отцом» Лукоморья традиционно называют Александра Пушкина, хотя само слово он не придумал, а взял из сказок Арины Родионовны или из «Слова о полку Игореве», в котором оно упоминается. В этом древнем тексте говорится:

«А того поганого Кобяка Из полков железных половецких, Словно вихрь, исторг из лукоморья».

Историки связывают события «Слова» с походом новгород‑северского князя Игоря Святославовича на половцев в XII веке, когда племена Гзака и Кобяка обитали между низовьями Днепра и Азовским морем. Многие исследователи считают, что именно эта полоса и была тем самым историческим Лукоморьем, которое Пушкин назвал местом сказок и чудес.



Есть и другое мнение. На некоторых европейских географических картах XVII века, например у Корнелиуса Блау, Лукоморье обозначено на правом берегу Оби, там, где река переходит в Обскую губу. В тексте «Записок о Московии» описаны почти фантастические «люди из Лукоморья», которые якобы ежегодно «умирают» 27 ноября и оживают весной, как лягушки.

Говорить о смысле предрассудков пока не будем, но сам факт, что Лукоморье попало на карту такого региона, говорит: у топонима было несколько «географических родин» одновременно и в южном Приазовье, и в сибирских просторах у Оби.

Кстати, Пушкин лукоморье пишет с маленькой буквы, обозначая этим не конкретный топоним, а просто место у изогнутого берега, «лука» здесь - крутой поворот реки или моря.

Ранее Городовой рассказал о местах для летнего отдыха.