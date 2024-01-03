Не расстраивайтесь, если прожгли ковер бенгальскими огнями: вот как скрыть подпалины

Бенгальские огни являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. И порой их использование оборачивается неприятными последствиями для интерьера. Но не спешите расстраиваться, если вдруг случайно прожгли ковер. Ведь еще есть шанс все исправить.

Опаленную часть необходимо зашлифовать. Это можно сделать обычной пилкой для ногтей или наждачной бумагой. После нужно устранить пятно. Для этого вам понадобится перекись водорода.

Смешайте средство с водой в пропорциях 1:10. Нанесите жидкость на пораженный участок, оставьте на 10 минут, а затем с помощью губки или щетки избавьтесь от остатков пятна.

Перекись работает как отбеливатель. Она осветлит пятно и сделает его менее заметным. Но предварительно лучше протестировать средство на незаметном участке, предупреждает портал Techinsider.

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