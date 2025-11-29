Не с первого и даже не со второго раза: Роскомнадзор требует от Roblox убрать запрещённые материалы

С 2019 года Роскомнадзор неоднократно отправлял администрации платформы Roblox требования ограничить доступ к материалам, которые в России признаны запрещёнными. Как отмечает ведомство, в виртуальном пространстве проекта широко представлены материалы, способные неблагоприятно сказаться на моральном развитии подростков, а также способствовать совершению правонарушений.
В сообщении Роскомнадзора говорится:
«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам».
Ведомство по итогам многочисленных проверок пришло к выводу, что встроенная система проверки контента на платформе Roblox не способна обеспечить полную защиту от размещения нежелательных публикаций. В результате возникли претензии к работе внутренних механизмов контроля, отвечающих за безопасность размещаемых пользователями материалов.