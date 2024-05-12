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Не совершайте этих ошибок при общении с сотрудником ГИБДД: нарветесь на неприятности

Общество Автотранспорт
12 мая 2024 10:00
Не совершайте этих ошибок при общении с сотрудником ГИБДД: нарветесь на неприятности
Источник фото: Legion-Media

Последствия могут быть весьма плачевными.

Любая остановка машины сотрудниками ГИБДД вызывает у автомобилиста волнение. Однако если не допускать некоторых ошибок, то проблем возникнуть не должно. Разумеется, если вы ничего не нарушали.

Во-первых, не стоит выключать видеорегистратор на время общения с представителями правопорядка. Если полицейские превысят свои полномочия, запись может стать доказательством их неправомерных действий.

Во-вторых, даже в случае провокаций важно сохранять спокойствие и уважительный тон. Любые оскорбления или язвительные высказывания могут расценить как хулиганство. Тогда впоследствии придется оплатить штраф.

Ну и наконец, ни в коем случае нельзя соглашаться на дачу взятки, говорится на портале Njcar. Не стоит забывать, что за это можно получить реальный срок до двух лет.

Источник фото: Legion-Media

Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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