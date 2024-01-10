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Не спешите выбрасывать опавшую хвою: вот как она пригодится в быту

Не спешите выбрасывать опавшую хвою: вот как она пригодится в быту
Что делать с опавшей хвоей

Иголки еще принесут немало пользы.

Натуральные елки живут дома не так долго, как хотелось бы. Но опавшей хвое еще можно дать вторую жизнь. Например, сделать из нее эффективное средство для уборки.

Возьмите горсть хвои и залейте ее стаканом столового уксуса. Оставьте жидкость настаиваться в течение двух недель. Готовый раствор разведите в четырех стаканах воды и добавьте ложку жидкого мыла.

Перелейте настой в бутылку, после чего он будет готов к использованию. Таким составом можно мыть полы и поверхности на кухне. Средство эффективно устранит жир и грязь и оставит после себя приятный аромат, отмечает портал «Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Лайфхак
10 января 2024 09:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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