Не спешите выбрасывать опавшую хвою: вот как она пригодится в быту

Натуральные елки живут дома не так долго, как хотелось бы. Но опавшей хвое еще можно дать вторую жизнь. Например, сделать из нее эффективное средство для уборки.

Возьмите горсть хвои и залейте ее стаканом столового уксуса. Оставьте жидкость настаиваться в течение двух недель. Готовый раствор разведите в четырех стаканах воды и добавьте ложку жидкого мыла.

Перелейте настой в бутылку, после чего он будет готов к использованию. Таким составом можно мыть полы и поверхности на кухне. Средство эффективно устранит жир и грязь и оставит после себя приятный аромат, отмечает портал «Новый очаг».

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