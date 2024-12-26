Как и сколько можно хранить новогодние сладости

После Нового года в домах щедрых и гостеприимных петербуржцев остаются горы еды. Но если про хранение салатов и мяса уже даже начинающие хозяйки все знают, то в десертами все сложнее. Тут очень многое зависит от ингредиентов. Давайте разберемся, что и сколько можно хранить.

Шоколад и карамель имеют срок хранения от 1 до 12 месяцев, в зависимости от начинок, зефир и пастила — до 3 месяцев, мармелад — от 15 дней до 3 месяцев.

Мучные продукты с начинкой имеют более короткий срок хранения из-за риска роста бактерий в богатой жирами и сахарами среде. Пирожные и торты с такими начинками обычно хранятся от 36 до 120 часов, если в составе есть консервант — сорбиновая кислота.

Кексы имеют срок хранения не более 7 суток, вафельные торты — от 15 дней до 1 месяца.

Сухие кондитерские изделия без скоропортящихся начинок и влажных прослоек с консервирующими ингредиентами могут храниться до 3 месяцев при соблюдении правильных условий упаковки.

Условия хранения

Карамель и другие продукты с высоким содержанием сахара следует хранить при температуре не выше 18°C ​​и в сухом месте с более низкой влажностью. Пастилу, мармелад, кексы и рулеты следует хранить при влажности не более 75 %, печенье, вафли и пряники — не более 70–75 %.

Скоропортящиеся торты и пирожные с начинками и пропитанным слоем следует хранить в холодильнике при температуре +2...+4°С. Замораживание может значительно продлить срок хранения, но может отрицательно сказаться на внешнем виде продукта. После размораживания на упаковке могут появиться капли влаги из-за разрушения микрокристаллической структуры.