Не стало Владимира Грусмана, бывшего директора Этнографического музея: чем он запомнится

На 75-м году жизни ушёл из жизни Владимир Грусман, ранее занимавший пост директора Российского этнографического музея. О его смерти стало известно сегодня. Власти города выразили соболезнования в связи с этой утратой.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил значимость личности Грусмана для культурной сферы города и всей страны. Он сказал:
«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Владимир Моисеевич Грусман оставил яркий след в истории российской и петербургской культуры. Светлая ему память»
Владимир Моисеевич окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. С 1974 по 1991 год он трудился старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР. В течение последующих восьми лет занимал должность заместителя директора по общим вопросам.
В дальнейшем, на протяжении двух десятилетий — с 1999 по 2019 год — Грусман руководил Российским этнографическим музеем. После этого некоторое время работал советником руководителя учреждения. Его профессиональный путь тесно связан с развитием музейного дела в стране.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».