Не своими руками: почти 40% петербуржцев готовятся к ремонту в 2026 году

Аналитики платформ для поиска услуг и размещения рекламы установили, что в 2026 году 39% жителей Санкт-Петербурга планируют обновить свои квартиры.
Главным событием опроса стало то, что более половины из них собираются привлекать специалистов для выполнения работ. В исследовании приняли участие 10 тысяч горожан, сообщает Neva.Today.
Порядка половины опрошенных намерены ограничиться незначительными изменениями или привести в порядок только отдельные комнаты.
При этом 46% сосредоточат усилия на ремонте определённых помещений. Основательные преобразования запланировал каждый десятый участник, а 13% рассчитывают обновить квартиры после недавней покупки.
Большая часть петербуржцев уверена, что самые крупные суммы уйдут на внутреннюю отделку. Вот как распределились мнения о наиболее затратных статьях:
- 61% считают самой весомой статьёй расходов отделочные работы;
- 45% отмечают траты на мебель и встроенные конструкции;
- 37% видят серьёзные затраты на сантехнические услуги;
- 30% полагают, что больше всего денег потребуется на электротехническое оборудование.
Получить информацию о продуктах и услугах для ремонта жители чаще всего стараются у друзей и родственников.
Молодёжь преимущественно полагается на рекламные объявления на различных интернет–ресурсах, как отметили 48% опрошенных.
Сведения из поисковых систем используют 32%, в социальных сетях — 19%, через телевидение узнают 14%, а на видеохостингах интересуются 11% участников исследования.
Делегировать хотя бы часть работ сторонним специалистам планируют 54% респондентов. В то же время полностью доверят обновление жилища профессионалам лишь 22%. При выборе мастеров четверть жителей города обращают внимание на стоимость услуг.
Гарантии качества важны для 57% опрошенных, а сроки выполнения работ — для 47%. Помимо этого, 35% выбирают исполнителей, ориентируясь на отзывы предыдущих клиентов и наличие портфолио.
В последнее время, как ранее отмечали в СМИ, среди горожан набирает популярность интерес к национальным традициям при оформлении квартир.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».