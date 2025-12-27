Не своими руками: почти 40% петербуржцев готовятся к ремонту в 2026 году

Более половины опрошенных планируют обратиться за помощью к специалистам.

Аналитики платформ для поиска услуг и размещения рекламы установили, что в 2026 году 39% жителей Санкт-Петербурга планируют обновить свои квартиры.

Главным событием опроса стало то, что более половины из них собираются привлекать специалистов для выполнения работ. В исследовании приняли участие 10 тысяч горожан, сообщает Neva.Today.

Порядка половины опрошенных намерены ограничиться незначительными изменениями или привести в порядок только отдельные комнаты.

При этом 46% сосредоточат усилия на ремонте определённых помещений. Основательные преобразования запланировал каждый десятый участник, а 13% рассчитывают обновить квартиры после недавней покупки.

Большая часть петербуржцев уверена, что самые крупные суммы уйдут на внутреннюю отделку. Вот как распределились мнения о наиболее затратных статьях:

61% считают самой весомой статьёй расходов отделочные работы;

45% отмечают траты на мебель и встроенные конструкции;

37% видят серьёзные затраты на сантехнические услуги;

30% полагают, что больше всего денег потребуется на электротехническое оборудование.

Получить информацию о продуктах и услугах для ремонта жители чаще всего стараются у друзей и родственников.

Молодёжь преимущественно полагается на рекламные объявления на различных интернет–ресурсах, как отметили 48% опрошенных.

Сведения из поисковых систем используют 32%, в социальных сетях — 19%, через телевидение узнают 14%, а на видеохостингах интересуются 11% участников исследования.

Делегировать хотя бы часть работ сторонним специалистам планируют 54% респондентов. В то же время полностью доверят обновление жилища профессионалам лишь 22%. При выборе мастеров четверть жителей города обращают внимание на стоимость услуг.

Гарантии качества важны для 57% опрошенных, а сроки выполнения работ — для 47%. Помимо этого, 35% выбирают исполнителей, ориентируясь на отзывы предыдущих клиентов и наличие портфолио.

В последнее время, как ранее отмечали в СМИ, среди горожан набирает популярность интерес к национальным традициям при оформлении квартир.

